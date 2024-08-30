Чому не треба терпіти біль: розповідає лікарка-неврологиня

Спеціально для каналу ЗДОРОВ'Я LIVE лікарка-неврологиня та кандидатка медичних наук Інна Бувайло розповіла, що таке біль, як і чи варто з ним жити, та відповіла на найактуальніші питання, повʼязані з болем.

Через війну, яка розгортається на території України, питання болю, який відчувають люди, — як фізичного, так і емоційного, — стоїть надзвичайно гостро. Експерти кажуть, що про нього не треба мовчати і тримати в собі. Необхідно озвучувати, що у вас болить, і 90% людей зможуть його позбутися з допомогою конкретного спеціаліста.

Навіщо потрібен біль

Біль — це захисна реакція. Наприклад, якщо вам на шкіру потрапило щось пекуче, ви хочете його негайно змити або прибрати. Отже, відчуття болю спрямоване на захист вашого організму. Біль — це дуже складна річ, адже він одночасно сенситивний та емоційний. Якщо він виникає під час пошкодження організму, то вказує на те, щоб ми цього пошкодження уникнули.

Хронічний біль

Біль має доволі багато класифікацій. Гострий — той, що виникає внаслідок якогось пошкодження: поріз, перелом, опік тощо. Він може тривати до загоювання (щонайбільше декілька місяців). Але якщо все загоїлося, а біль залишився і триває понад 3 місяці, можемо говорити про те, що це вже хронічний біль. Він потребує інших методів лікування.

Найпоширеніші причини хронічного болю

Серед основних причин хронічного болю найчастіше є:

захворювання опорно-рухового апарату: артрити, грижі;

ревматоїдні захворювання;

мігрені.

Майже всі ці хвороби зʼявляються з віком, але зустрічаються й у молоді, тож можна сказати, що це віковий біль.

Антидепресанти за хронічного болю

Якщо говорити, наприклад, про будь-який віковий артроз, що постійно болить, то до конкретної ділянки головного мозку передається больовий імпульс. Там виникають певні патерни циркуляційних імпульсів, які передають назад, на периферію, імпульс (нейрогенне запалення), що подає органам команду боліти. Такий біль починають зменшувати і прибирати стероїдами (гормони).

Проте через те, що боліло доволі довго і біль зафіксувався у структурах мозку (таламус, гіпоталамус, амигдала), за допомогою антидепресантів лікарі змушують перервати ці патологічні імпульси. Тож однією зі стадій лікування хронічного болю є вживання антидепресантів (курсове приймання).

Побічна дія знеболювальних

Якщо людина з хронічним болем помічає, що вживає певний препарат уже доволі тривалий проміжок часу (рік і більше), вона також може помітити в себе побічні дії від таких препаратів:

біль у шлунку;

гастрит;

виразка;

підвищення тиску;

гіпертонус;

кровотеча.

Це трапляється через те, що знеболювальні (навіть нестероїдні) пошкоджують сполучну тканину. Тож дуже важливо вживати ще певні препарати для підтримки свого шлунково-кишкового тракту та не нехтувати ними, не забувати пити, коли лікар їх виписує.

Тож коли ви приймаєте такі препарати 10 днів, може нічого й не бути, але якщо говорити вже про 3 місяці, то краще підтримати свій організм.

Коли застосовують опіоїди

Чому не треба терпіти біль / Фото: www.credits

У більшості людей слово опіоїди (сильнодійні наркотичні препарати) викликає асоціацію з наркотиками та наркозалежними. Проте лікування цими препаратами починається, коли людина має нестерпний біль і жоден інший препарат їй уже не допомагає. Найчастіше лікування опіоїдами починають, наприклад, у разі онкологічних захворювань, коли не можна зробити якусь інтервенцію, бо пошкоджено багато ділянок організму.

Проте вважається, що медичні опіоїди — високоочищений продукт, який не викликає такої залежності, як інші наркотики. Варто памʼятати, що до такого методу лікування вдаються лише тоді, коли ніщо інше не працює і людині вже несила терпіти страждання.

До якого лікаря звернутися

Багато людей грішать тим, що за певного гострого болю йдуть до масажиста. Цього робити не можна. Першим кроком має бути похід до сімейного лікаря, а далі він уже дає направлення до конкретного спеціаліста.

Невролог — якщо це біль у попереку, спині чи коли він віддається в руці або нозі;

Травматолог — якщо болить рука, нога і є набряклість.

Фантомні болі

Фантомний біль — відчуття, якого зазнає людина щодо органу чи кінцівки, яких уже немає. Гірка статистика свідчить про те, що відчуття фантомного болю формується у 80% ампутантів. Для таких людей розробляється спеціальна терапія. Її першим і основним завданням є якомога швидше протезування. Якщо воно відкладається або немає змоги його зробити, необхідно виконувати дзеркальні вправи. Ставити дзеркало навпроти руки, наприклад, ворушити нею, щоб людина це бачила. Вона матиме відчуття, наче працюють дві кінцівки. Все це ніби "розмова з мозком".

Також за фантомного болю пропонується ботулінотерапія — інʼєкції ботулотоксину.

Чи є частина тіла, яка не болить

Вважається, що не болить головний мозок. Коли болить голова, то біль найчастіше розповсюджується термінальними ділянками трійчастого нерва, але сама речовина мозку (біла та сіра) не має нервових закінчень. Відповідно, у нас болить те, що передається нервами, або подразнена оболонка мозку (мʼяка, судинна).

Чи болить душа

Можна сказати, що депресивні та тривожні розлади завжди посилюють біль. Вони постійно йдуть поряд із хронічним болем. Саме з цієї причини деяких пацієнтів скеровують до психотерапевтів, щоб стабілізувати їхнє психоемоційне тло. Тоді й біль відчуватиметься не так сильно.

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