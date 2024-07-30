Чому не варто ковтати жувальну гумку і до чого це може призвести

Ковтання жуйки може призвести до складних захворювань, на одне з яких страждають люди, що жують своє волосся.

У своїй статті Daily Mail поділилися цікавою інформацією, чому не варто ковтати жуйку і які наслідки може спричинити ця дія. Жуйка може накопичуватися в травній системі та тверднути, утворюючи "кам’яну масу", відому як безоар. Жування інших неперетравлюваних речовин, таких як волосся, також може збільшити ризик утворення безоарів.

Відомий випадок, коли еквадорські лікарі видалили з кишківника 24-річної дівчини безоар з волосся розміром 45,5 см. Подібний випадок стався із семирічною дівчинкою з Ньюкасла, у якої з живота видалили волосяний безоар розміром з крикетний м’яч.

І хоча вживання овочів і фруктів, як правило, корисно, іноді безоари можуть утворюватися з неперетравлюваних частин цих продуктів, таких як целюлоза. Наприклад хурма, особливо незріла, може утворити безоари через високий вміст таніну, хімічної речовини, яка природно міститься в рослинах.

Фруктові та овочеві волокна, молоко, ліки та жувальна гумка, наприклад, якщо ви її проковтнули, можуть утворювати неперетравлювану масу в шлунку. Крім того, проковтування неорганічних матеріалів, таких як папір, полістирол і пластик, також може спричинити утворення безоарів.

Бажання вживати неїстівні предмети, такі як волосся, папір, пісок, у медицині називається "Спотворенням смаку" (лат. Pica chlorotica). Маленькі діти, а також дорослі з вадами розвитку – основна група, що мають це захворювання. Проте спотворення смаку може розвинутися й у дорослих, у яких спостерігається психічне напруження чи стрес або вони мають дефіцит заліза чи цинку в раціоні. У вагітних жінок також може розвинутися спотворення смаку, що, ймовірно, є реакцією на потребу організму в певних типах поживних речовин.

Попри те, що багато безоарів набувають кам’янистого вигляду, деякі, особливо зроблені з волосся, можуть більше нагадувати "джгут", що породило термін "Синдром Рапунцель", названий на честь казкової принцеси з довгим волоссям.

Безоари можуть перебувати в травній системі роками, не викликаючи симптомів, які б могли попередити про їх існування. Це можливо, якщо вони не блокують і не перешкоджають нормальному функціонуванню органів. Проте, безоари можуть викликати такі проблеми як нудота, біль у животі, виразки та навіть внутрішню кровотечу.

Варіанти видалення безоарів за таких обставин можуть включати використання ендоскопа - маленького інструмента, прикріпленого до гнучкої камери, якщо безоар досить малий. Для видалення більших безоарів треба приймати спеціальний розчин для розчинення матеріалу, з якого вони виготовлені або хірургічне втручання. Цікаво, що однією з речовин, які часто використовують для пом’якшення безоарів для подальшого втручання, є темні газовані напої, такі як Coca-Cola або Pepsi, невелика кислотність газованих напоїв і вуглекислого газу сприяє розщепленню деяких типів безоарів. Зазвичай для цього пацієнту дають три літри розчину на 24 години.

Щоб зменшити вірогідність утворення безоарів уникайте продуктів підвищеного ризику, таких як хурма, селера, гарбуз, чорнослив і шкаралупа насіння соняшнику, і ретельно пережовуйте їжу перед ковтанням.

Читайте також: