Наскільки небезпечно їсти ультраоброблені продукти

Не існує однозначної думки щодо споживання ультраоброблених продуктів. Фахівці поділились на два полярні табори, кожен з яких має рацію.

Daily Mail надав своїм читачам підґрунтя для роздумів щодо ультраоброблених продуктів та чи варто їх споживати кожного дня.

Ультраоброблені харчові продукти містять інгредієнти, які ніколи або рідко використовуються на кухнях, або класи спеціальних хімічних додатків, функція яких полягає в тому, щоб зробити продукт максимально приємним та більш привабливим для споживання. Інгредієнти, які містяться в таких продуктах, можуть містити консерванти проти цвілі або бактерій, штучні барвники, емульгатори, щоб зупинити розмноження мікроорганізмів, а також доданий або змінений цукор, сіль і жири, щоб зробити їжу більш привабливою. Такі продукти зазвичай мають тривалий термін зберігання.

Ультраоброблені продукти — це:

Газовані напої;

Чипси;

Пакетовані супи;

Нагетси;

Морозиво;

Сосиски;

Шинка;

Деякі сухі сніданки;

Печиво;

Йогурти з фруктовим смаком;

Деякі алкогольні напої, зокрема віскі, джин і ром.

На думку професора Carlos A. Monteiro, суспільству треба ставитися до таких продуктів обережно, адже організм швидко звикає до їхнього смаку, а користі отримує замало. Він зазначає, що ультраоброблені продукти у великих кількостях дуже шкідливі для організму.

Ці продукти спричиняють численні серйозні захворювання та передчасну смертність. Статистично вони становлять майже 57% раціону населення розвинених європейських країн.

Статистика свідчить, що люди, які вживають продукти масового виробництва, на чверть частіше страждають на інфаркт та інсульт. Отже, з кожним днем дедалі більше стає тих, хто підтримує заборону продажу таких товарів.

Звичайно, повністю заборонити виробництво та вживання таких продуктів неможливо, загалом їхнє розумне споживання не має сильного негативного впливу на організм, та використання у них різних підсолоджувачів і смакових посилювачів впливає на наші рецептори, тому людям, особливо дітям, дуже важко відмовитись від подібного смаколика.

Професор дієтології та харчових наук Gunter Kuhnle на противагу своєму колезі не такий категоричний щодо ультраоброблених продуктів. Він не відкидає того факту, що є максимально некорисні складові, але якщо харчуватися розсудливо, то негативного впливу на ваш організм не буде. Він стверджує, що навіть серед великої кількості непоживних продуктів є ті, які збагачені саме необхідними нам корисними елементами, та вони можуть підтримати організм і наповнити його енергією, звичайно, не за умови постійного, щоденного споживання.

Зернові культури, цільнозерновий хліб, наприклад, також вважаються ультраобробленими продуктами, але вони містять різні корисні поживні речовини, такі як клітковина, вітаміни та мінерали.

Тож сказати остаточно, що всі ультраоброблені продукти є злом, неможливо. Залишається відповідально ставитись до свого раціону та харчування, надаючи перевагу натуральним продуктам, овочам та фруктам. Також важливо розуміти, що їжа повинна бути збалансованою. Наприклад, фруктовий сік містить корисні вітаміни, мінерали та антиоксиданти, якщо споживати його в помірних кількостях, але в надлишковій кількості міститься високий рівень цукру, який може перекреслити його користь.

Конкретна їжа не є ані хорошою, ані поганою, вона міститиме всі елементи і їхній баланс може залежати від того, скільки саме ви з'їсте.

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