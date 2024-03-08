Чому німіють пальці: вправа від фізичного терапевта і як цьому запобігти

Фізичний терапевт пояснює, чому ви відчуваєте начебто не можете контролювати пальці, відчуваєте оніміння рук та як з цим боротися.
Фізичний терапевт Данило Якубовський у своєму Instagram пояснив чому німіють пальці.
Чому німіють пальці
За словами фахівця, це відчуття асоційоване з компресією нерву. Навіть невелика протрузія у шийному відділі може викликати дискомфорт у пальцях. Проте, це не завжди означає, що саме вона є винуватцем вашого стану.
Вправа, яка допоможе позбутеся оніміння пальців
Для полегшення цього дискомфорту фізичний терапевт рекомендує таку нейромобілізаційну вправу:
- Вихідне положення: займіть позу, аналогічну до тієї, що на відео.
- Виконання вправи: опустіть голову та розігніть руку на вдиху, а на видиху поверніться до вихідної позиції.
Виконуйте вправу від 8 до 12 разів, 1-3 рази на день, зосереджуючись на плавності руху. Слідкуйте за симптоматикою.
Не забувайте про регулярність та любов до свого тіла.
Якщо ваш стан викликає у вас занепокоєння, або симптоми повторюються, зверніться до лікаря.
Читайте також:
- Як правильно обрізати кігті собаці: 5 найкращих порад від кінолога
- 14 ознак того, що ваш собака дійсно любить вас
- Що поза вашого собаки під час сну може розповісти про його особистість, здоров'я та характер