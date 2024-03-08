Чому німіють пальці: вправа від фізичного терапевта і як цьому запобігти

Фізичний терапевт пояснює, чому ви відчуваєте начебто не можете контролювати пальці, відчуваєте оніміння рук та як з цим боротися.

Фізичний терапевт Данило Якубовський у своєму Instagram пояснив чому німіють пальці.

Чому німіють пальці

За словами фахівця, це відчуття асоційоване з компресією нерву. Навіть невелика протрузія у шийному відділі може викликати дискомфорт у пальцях. Проте, це не завжди означає, що саме вона є винуватцем вашого стану.

Вправа, яка допоможе позбутеся оніміння пальців

Для полегшення цього дискомфорту фізичний терапевт рекомендує таку нейромобілізаційну вправу:

Вихідне положення: займіть позу, аналогічну до тієї, що на відео. Виконання вправи: опустіть голову та розігніть руку на вдиху, а на видиху поверніться до вихідної позиції.

Виконуйте вправу від 8 до 12 разів, 1-3 рази на день, зосереджуючись на плавності руху. Слідкуйте за симптоматикою.

Не забувайте про регулярність та любов до свого тіла.

Якщо ваш стан викликає у вас занепокоєння, або симптоми повторюються, зверніться до лікаря.

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