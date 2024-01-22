Чому очі сльозяться на морозі і як це виправити

Зима приносить багато дискомфорту. Нам доводиться надягати на себе багато одягу, який робить нас неповороткими, уважно дивитися під ноги, щоб не послизнутися і втирати очі, що сльозяться на морозі.

Якщо ви помітили, що ваші очі починають сльозитись, як тільки ви виходите на вулицю, ви не самотні.

Експерти розповіли DailyMail.com, що сльозотеча взимку — це абсолютно нормально, і низка простих засобів можуть полегшити його.

Чому взимку сльозяться очі

Відомо, що холодне повітря сушить шкіру через нестачу вологи в атмосфері. Це призводить до зневоднення тканин, внаслідок чого шкіра тріскається і лущиться.

Зимовий холод має аналогічний вплив на ваші очі. Лікар Майкл Бруско, офтальмолог із Brusco Vision, вважає, що причина, через яку наші очі так сильно сльозяться, коли на вулиці холодно, полягає в тому, що вони висихають.

Навіщо потрібні сльози

Коли ви виходите на вулицю, холодне повітря позбавляє очі вологи, а це означає, що слізні протоки насилу виробляють достатню кількість сліз. Сльози потрібні не тільки для того, щоб добре поплакати, але й для того, щоб очі були вологими та гладкими, а також для ясного зору. Крім того, сльози утворюють захисну оболонку над зовнішнім шаром ока, рогівкою, для захисту від шкідливих забруднень, таких як бруд і пил.

Як холодне повітря впливає на очі

Холодне повітря настільки сухе, що може призвести до випаровування зволожувальної слізної плівки ока. Це спричиняє надмірну реакцію очей, відому як слізний рефлекс. Сигнали, що передаються між нервами в задній частині ока та мозком, викликають вироблення надмірної кількості сліз, щоб компенсувати сухість. Коли дуже холодно та вітряно, цей рефлекс спрацьовує понаднормово, і може виникнути надмірна сльозотеча, каже лікар Бруско.

Що ще змушує очі сльозитися

Креми та зволожувальні засоби, нанесені на зону навколо очей (як це роблять багато хто, щоб заспокоїти суху шкіру взимку), також можуть викликати сльозотечу. Креми, які подразнюють ніжну шкіру навколо очей, можуть викликати запальну реакцію, що викликає сльозотечу.

Хто в групі ризику

Дехто схильний до синдрому сухого ока, ніж інші. Наприклад, лікар Бруско сказав, що у людей, які весь день працюють перед екраном комп'ютера, слізна плівка над очима тонша чи гірша за якістю, тому що їхні очі надто напружені.

Це зробить слізну плівку тоншою, і коли вони вийдуть на вулицю, сухому холодному повітрі не буде потрібно багато часу, щоб викликати сльози, стверджує лікар.

Крім того, макіяж та інші подразники можуть закупорювати залози на повіках, які називають мейбомієвими залозами, які можуть зношувати слізну плівку.

Однак, за словами лікаря Бруско, сльозотеча взимку, як правило, нешкідлива.

Але, якщо симптоми зберігаються протягом тривалого часу, найкраще звернутися до окуліста. Прогресивна сухість очей може пошкодити передню поверхню ока та погіршити зір, тому важливо пройти обстеження.

Як зменшити сухість очей

Лікарка Юнна Рапопорт, офтальмологиня із Manhattan Eye, пропонує використовувати штучні сльози без консервантів для повторного зволоження очей.

Вона також рекомендувала прикладати до очей теплий компрес на кілька хвилин. Це забезпечує вологість і тепло, які зменшують сухість очей і можуть запобігти надмірному сльозовиділенню.

Носіння сонцезахисних окулярів на вулиці як бар'єр для захисту очей від суворих умов довкілля може бути ефективним рішенням.

А дотримання гідратації зберігає очі вологими та знижує ризик їх запалення.

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