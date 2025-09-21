Чому одні люди стають залежними, а інші — ні / © Credits

Чому одні, з однаковими життєвими умовами чи досвідом, розвивають залежність, а інші — залишаються вільними, розповіло видання Psychology Today. Залежність не має нічого спільного зі «слабкою волею» чи «поганим характером». Це багатофакторний стан, у якому переплітаються біологічні, психологічні та соціальні чинники.

Ключові чинники ризику залежності

Минулі травми та емоційний біль

Дитячі травми, наприклад, насильство, нехтування, життя в атмосфері конфлікту, можуть змінювати роботу мозку. Людина шукає способи втекти від болю і часто знаходить тимчасове полегшення у вживанні алкоголю, наркотиків або компульсивних звичках, наприклад, азартні ігри чи переїдання. Але не всі, хто пережив травму, стають залежними. Велику роль відіграють ресурси підтримки, а саме, сім’я, друзі, психотерапія та здатність відновлюватися після труднощів.

Психічне здоров’я

Депресія, тривожність, посттравматичний стресовий розлад часто йдуть поруч із залежністю. Для багатьох вживання стає «ліками», які знімають напругу чи біль. Але з часом коло замикається, залежність поглиблює психічні проблеми. Тому сучасна медицина рекомендує інтегроване лікування, а саме, одночасну терапію і психічних розладів, і залежності.

Генетика та хімія мозку

Приблизно 40–60% ризику залежності передається у спадок. Це не означає, що діти залежних батьків приречені, але їхня нервова система може по-іншому реагувати на алкоголь або наркотики. Наприклад, у когось після невеликої дози алкоголю викидається надмірна кількість дофаміну — гормону задоволення і мозок швидше «запам’ятовує» це як сильний стимул. Інші ж люди відчувають значно слабшу реакцію та не мають тяги до повторення.

Соціальне середовище

Ми — продукт середовища, у якому ростемо. Якщо у сім’ї чи колі друзів уживання алкоголю, чи наркотиків вважається нормою, ризик залежності зростає.

Водночас міцні соціальні зв’язки, приклад здорових батьків і наявність альтернативних способів знімати стрес, наприклад, спорт і творчість, значно знижують імовірність розвитку залежності.

Особистісні риси та навички подолання стресу

Імпульсивні, схильні до ризику люди мають вищу ймовірність залежностей. А от ті, хто навчився управляти емоціями, практикує усвідомленість, має хобі чи підтримку, краще справляються зі стресом без руйнівних «допінгів».

Як подолати залежність

Звернутися по професійну допомогу. Залежність — це не просто «звичка», а стан, який часто потребує медичного втручання. Психотерапія, групи підтримки, реабілітаційні програми — перший та найважливіший крок.

Побудувати систему підтримки. Оточення має величезне значення. Саме ізоляція найчастіше «підживлює» залежність. Підтримка сім’ї, друзів або спільнот на кшталт Анонімних Алкоголіків (AA) чи Анонімних Наркоманів (NA) здатна стати опорою на шляху відновлення.

Опрацювати внутрішній біль. Без зцілення минулих травм залежність часто повертається. Терапія, щоденники, арттехніки допомагають прожити та відпустити біль, який стоїть за залежністю.

Знайти здорові замінники. Замість старих руйнівних звичок важливо формувати нові, наприклад, спорт, йога, медитація, читання, волонтерство чи творча діяльність. Це допомагає мозку природним шляхом виробляти «гормони радості».

Чи можливо повністю одужати

Хоча залежність може здаватися пасткою без виходу, реабілітація та підтримка доводять, що одужання можливе для кожного. Багато людей після проходження терапії знаходять новий сенс життя та навіть допомагають іншим на шляху відновлення.

Залежність — не ознака слабкості, а результат складної взаємодії генів, середовища, досвіду та психічного стану. Чим раніше людина чи її близькі зрозуміють природу цього явища, тим більше шансів на успішне одужання.