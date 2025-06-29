Чому одні люди стають залежними, а інші — ні: 5 факторів, які все змінюють / © Credits

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Під впливом однакових речовин, ситуацій чи стресу — реакція людей може бути зовсім різною. Хтось спробував і більше не повернувся до цього. А хтось — потрапив у глибоку залежність, яка зруйнувала здоров’я, стосунки та життя.

Чому так відбувається? Відповідь — у складному сплетінні біології, психіки, травм і середовища, про це розповіло видання Psychology Today.

Травми дитинства та душевний біль

Часто початок залежності — це спроба втекти від болю, а не пошук задоволення.

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Дитяча травма, емоційне чи фізичне насильство, розлучення батьків, знецінення — усе це може закласти основи майбутніх залежностей.

Людина починає шукати «затишшя» у голові: алкоголь, сигарети, переїдання, соцмережі, токсичні стосунки — усе, аби не відчувати болю.

Не всі, хто пережив травму, стають залежними. Але ті, хто мають мало підтримки, недостатній доступ до психологічної допомоги чи слабку емоційну стійкість — у більшій зоні ризику.

Психічне здоров’я: коли «болить всередині»

Люди з депресією, тривожністю, ПТСР чи іншими розладами частіше шукають «швидку допомогу» у зовнішніх стимуляторах. Алкоголь чи інші речовини спочатку дають полегшення. Але згодом — лише погіршують стан.

Стрес, самотність, неспокій — це тригери, які підштовхують до повторного вживання.

Без лікування основної причини — будь-яка терапія залежності буде неповною.

Рішення — інтегроване лікування, яке враховує як психіку, так і тіло.

Генетика та хімія мозку

Науковці давно довели: спадковість може впливати на ризик розвитку залежності. Якщо у близьких родичів були проблеми з алкоголем, іграми чи наркотиками — шанси підвищуються.

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Дофамін — гормон задоволення — у деяких людей виробляється повільніше чи у недостатній кількості.

Тоді мозок буквально «вимагає» зовнішнього стимулу — наприклад, алкоголю чи солодкого — щоби хоч трохи відчути радість.

Але навіть з високим генетичним ризиком — це не вирок. Знання про свої особливості допомагає будувати здорові звички на випередження.

Середовище та соціальні чинники

Місце, де ми народжуємося та живемо — має значення. Іноді навіть більше, ніж гени.

Якщо у родині нормалізоване вживання алкоголю чи агресія — дитина сприймає це як «звичайне».

Тиск оточення, токсичні стосунки, нестабільність у роботі чи родині — усе це може стати тригером до втечі у залежність.

Натомість соціальна підтримка, м’яке середовище, уважні до тебе люди — можуть врятувати навіть у найтемніший період.

Особистісні риси та стратегії подолання стресу

Психологи не підтверджують існування «залежної особистості», але певні риси збільшують ризики:

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Імпульсивність

Потреба у сильних емоціях

Вразливість до критики чи емоційне вигорання

Ті ж, хто навчився керувати емоціями, має здорові способи відновлення (спорт, мистецтво, спілкування) — мають кращу «імунну систему» проти залежності.

Як вийти з залежності: 4 кроки до змін

Немає єдиного рецепта, але ці підходи справді працюють:

Професійна допомога. Не потрібно «вибиратись самому». Психотерапевт, лікар-нарколог, групи підтримки — перший та найважливіший крок.

Соціальна підтримка. Розмови, обійми, участь — рятують. Іноді одне тепле «я з тобою» — важить більше, ніж таблетки.

Робота з емоційним болем. Щоб змінити поведінку — треба зрозуміти її корінь. Психотерапія, щоденник емоцій, арттерапія — чудові інструменти.

Нові стратегії. Замінити «руйнівне» — на «цілюще». Спорт, творчість, волонтерство, навчання — відволікають і лікують.

Залежність — не кінець. Це частина історії. Але не вся історія. І вона не визначає, ким ви є. Лікування можливе. Повернення до життя — теж.