Чому перевіряти й лікувати зір краще у спеціалізованих закладах: пояснює експерт

Перевірка зору школяра в педіатра по табличці або огляд в оптиці як безкоштовна опція до купівлі окулярів не дають повного уявлення про стан очей.

Чому важливо перевіряти зір в афтольмологічних клініках, розповів головний лікар одеського офтальмологічного центру “Ексімер”, ретинолог, член Європейського товариства катарактальних і рефракційних хірургів Ілля Афанасьєв.

Неповне або поверхове обстеження може призвести до неправильно поставленого діагнозу. А це тягне за собою призначення неправильного лікування чи взагалі невиявлення офтальмологічної проблеми, що зрештою веде до зниження зору, у найгірших випадках – до його втрати. І в результаті – до погіршення якості життя.

Так, вчасно недіагностована глаукома дає значне звуження поля зору, яке відновити вже, на жаль, неможливо. А все тому, що людина зазвичай не відчуває підвищеного внутрішньоочного тиску й не звертається до лікаря, у кращому випадку просто підбирає собі нові окуляри.

Тож найголовніший аргумент звертатися саме до профільного закладу – всеохопний підхід. Державний це буде центр чи приватний, вже вирішувати вам. В усякому разі обирайте за такими критеріями: наявність сучасної техніки, володіння фахівцями інноваційними технологіями, якість обслуговування та надання послуг і, звісно, відгуки задоволених пацієнтів.

Всеохопний підхід

Експерт назвав 5 головних переваг спеціалізованих офтальмологічних клінік:

якісне всебічне й точне обстеження пацієнта;

безпечне й комплексне лікування у самій клініці;

сервіс – обслуговування повного циклу;

інноваційні технології;

досвід лікарів.

Сучасна техніка

Комплексно підібране обладнання забезпечує повну й точну діагностику органів зору. І не лише діагностику, а й безпечне та якісне лікування.

Проте лише великі клініки чи мережі мають змогу закупати дороге сучасне устаткування провідних виробників. Постійно оновлювати його згідно з новітніми тенденціями та підходами в офтальмології. Адже від цього залежить якісна діагностика, відтак й успіх лікування.

Якісне повне обстеження

Є протоколи, за якими має діяти лікар. Є державні та міжнародні стандарти, яких дотримуються провідні заклади. Але не слід забувати про індивідуальний підхід, тому у спеціалізованих клініках діагностика обіймає чимало часу. З одного боку, це може здаватися обтяжливим, а з іншого – свідчить про те, як детально оцінюються органи зору. Так, в офтальмологічній клініці прийом триває від 60 хвилин до двох із половиною годин, бо комплексна перевірка зору передбачає проходження понад 100 тестів. Зокрема, досліджуються такі параметри:

гострота зору;

рефракція (здатність оптичної системи ока заломлювати світлові промені);

внутрішньоочний тиск;

стан внутрішніх структур ока, зорового нерва, сітківки;

форма рогівки та її заломлювальна сила.

Висновок робиться на підставі даних комп’ютеризованих приладів, і лише тоді призначається лікування.

Інноваційні технології

Цей аспект важливий в разі хірургії, лазерної терапії ока та корекції зору. Адже від сучасних технологій залежить безпека та ефективність лікування, швидкість відновлювального періоду, зменшення ризику ускладнень і взагалі можливість відновити чи зберегти зір.

Отже, при виборі клініки зважайте, чи є там новітні моделі ексимерних та фемтосекундних лазерів, мікрохірургічних систем.

Так, сучасні лазери дають змогу коригувати далекозорість, короткозорість, астигматизм, лікувати глаукому й захворювання сітківки. Факоемульсифікація за методикою Ultra Phaco – позбутися катаракти з найменшим ступенем травматизації та коротким терміном відновлення. Комп'ютерні апаратні програми та кіберніж у випадку хірургії – позбавитися косоокості. Процедури крослінкінгу – зміцнити рогівку й стабілізувати кератоконус. Технології IPL Xenon – вилікувати синдром сухого ока.

“Якщо говорити про лазерне лікування сітківки, то найкращим у світі вважається німецька навігаційна лазерна система Navilas®. Вона єдина має змогу відстежувати рух очей під час процедури, що дає високу точність і безпеку виконання операції. Такого обладнання в Україні є лише кілька одиниць”, – наводить приклад переваг інноваційних технологій головний лікар клініки “Ексімер”.

Сервіс

Тут йтиметься про переваги приватних клінік над іншими закладами. Головна відмінність – рівень обслуговування. Сервіс передусім передбачає командну роботу: не лише профільного лікаря, а й менеджера, анестезіолога, хірурга, медсестри. В офтальмологічних центрах пацієнт ведеться від першого дзвінка до післяопераційної реабілітації та подальших профоглядів.

Кол-центр виявляє проблему клієнта, його особливості та червоні прапорці, з’ясовує небезпечні моменти, які потребують невідкладної допомоги. Менеджери оперативно організовують діагностику, консультацію та процедури у зручний для людини час. Плюс вони дублюють інформацію від лікаря, бо не завжди пацієнт одразу розуміє чи запам’ятовує все, що почує на прийомі.

Своєю чергою лікар оцінює дані діагностики, виявляє потреби людини, дає рекомендації простою зрозумілою мовою. Робить план лікування, пояснює нюанси.

Отже, сервіс означає злагоджену роботу медичного й адміністративного персоналу. Коли в клініці є всі необхідні фахівці та надаються всі потрібні процедури.

Кваліфікація лікарів

Своєрідна піраміда від начмеда, що контролює правильність надання медичних послуг, до кваліфікованих спеціалістів, що мають гарну освіту, сильна команда професіоналів, яка дає змогу за потреби зібрати консиліум, гарантує якість надання послуг.

“В офтальмологічних клініках, особливо приватних, працюють серйозні спеціалісти, які 7 років навчалися за кордоном, наприклад у США. Їхні фахівці беруть участь в наукових конференціях, адже конкуренція вимагає постійного професійного зростання. Тож під час вибору лікувального закладу дивіться на стаж лікарів, наявність наукового ступеня та кількість успішно проведених ними мікрохірургічних операцій”, – зазначає експерт.

Підбір окулярів та контактних лінз

Щоб правильно підібрати окуляри, крім перевірки гостроти зору, потрібно зрозуміти істинну оптичну силу ока, яка вимірюється шляхом поглибленої діагностики. Йдеться про циклоплегію – термін, що пояснює розширення зіниці. З її допомогою лікар дізнається, яка саме оптична система необхідна конкретному пацієнту. Це зменшує ризик помилки, неправильного підбору окулярів, який спричиняє в результаті низку проблем.

До того ж мережі офтальмологічних клінік мають великий спектр пацієнтів – від простих до складних. Тож лікар, який підбирає окуляри, постійно працює з різноманітними, зокрема й надскладними, випадками, тому має великий досвід з такими пацієнтами. І це серйозна перевага.

Бережіть свій зір: довіряйте його досвідченим лікарям і тим клінікам, які контролюють всі процеси, комплексно ставляться до діагностики та лікування пацієнта.