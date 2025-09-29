Чому під час головного болю хочеться солодкого: пояснює лікар / © Credits

Чому це відбувається та чи можна собі дозволяти ласощі під час болю, розповів професор і доктор медичних наук Вадим Білошицький у розмові для YouTube-каналу Марічки Падалко.

Під час нападу мігрені чи сильного головного болю організм піддається стресу. У цей час активується комплекс біохімічних і гормональних реакцій:

Падіння рівня глюкози у крові. Через біль і стрес клітини мозку потребують більше енергії.

Збільшення виділення гормонів стресу, таких як кортизол, який стимулює апетит.

Реакція нервової системи, яка спонукає до швидкого отримання «палива» для мозку.

Саме тому організм часто сигналізує бажанням з’їсти щось солодке, наприклад, шоколадку, печиво чи фрукти.

Солодке може полегшувати стан

Не варто відмовляти собі у невеликій порції під час нападу головного болю, якщо вона дійсно допомагає. Механізм такий:

Глюкоза швидко потрапляє у кров, підвищує рівень енергії для мозку.

Виділення серотоніну, гормону щастя, який допомагає знизити больові відчуття та поліпшити настрій.

Невеликий десерт може зменшити дискомфорт та дати організму сигнал «заспокоєння», а це важливо за стресових нападів головного болю.

Важливо, щоб солодке було помірним і не замінювало основне лікування мігрені.

Коли солодке стає тригером

Хоча для багатьох солодке допомагає, у деяких людей воно може стати провокатором нападу:

Різкі коливання рівня цукру у крові можуть спровокувати головний біль або мігрень.

Надмірне споживання цукру під час нападу може посилити запальні процеси в організмі.

Як правильно керувати апетитом на солодке під час болю

Слухайте свій організм. Якщо маленька порція допомагає, не варто відмовлятися. Обирайте натуральні джерела цукру: фрукти, мед або сухофрукти замість шоколаду та кондитерських виробів. Спостерігайте за реакцією. Ведіть щоденник нападів і відзначайте, як ті чи інші продукти впливають на біль. Поєднуйте з профілактикою мігрені: регулярний сон, фізична активність та уникнення відомих тригерів допоможуть зменшити частоту нападів.

Під час головного болю організм часто шукає швидке джерело енергії, і саме солодке може допомогти тимчасово зменшити дискомфорт. Головне, робити це помірно та не забувати про основні методи профілактики мігрені.

«Солодке саме по собі не лікує мігрень, але маленька порція може полегшити стан, поки ви чекаєте на ефект від основного лікування», — пояснює професор Білошицький.

▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: ЯК НАЗАВЖДИ ПОЗБУТИСЯ МІГРЕНІ?! Лікар про ЗАЛЕЖНІСТЬ від ПАРАЦЕТАМОЛУ й ботокс від ГОЛОВНОГО БОЛЮ