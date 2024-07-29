Чому пітніє обличчя: експерти назвали причини та шляхи вирішення проблеми

Коли обличчя сильно пітніє, це завдає багато неприємностей і дискомфорту. Є кілька причин цього стану, і всі вони піддаються лікуванню, кажуть експерти.

Влітку багатьом з нас доводиться стикнутися з проблемою пітніння обличчя. Найімовірніше, щось подібне відбувалося й в холодну пору року, але влітку потовиділення обличчя настільки посилилося, що стало проблемою.

Існує багато причин надмірного потовиділення. Однак експерти швидко відзначають кілька процесів організму, які контролюють цю важливу функцію.

Woman&Home поговорив із фармацевтом і спеціалістом з гормонів, щоб розповісти про всі поширені причини пітливості обличчя та про те, що ви можете з цим зробити.

Первинний гіпергідроз

Первинний гіпергідроз є одним із основних станів, що викликає надмірне потовиділення навколо обличчя поза фізичними вправами. Це результат неправильних нервових сигналів, які змушують еккринні потові залози працювати понаднормово. Для цього немає жодних медичних причин, хоча це може бути спадковим, каже Собія Касім, фармацевтка із понад 14-річним стажем.

Якщо це є причиною потовиділення, ви, ймовірно, відчуватимете сильніше потовиділення, ніж зазвичай, на інших ділянках тіла, таких як пахви, руки та ноги.

Вторинний гіпергідроз

Вторинний гіпергідроз є іншим типом гіпергідрозу, і він спричинений захворюванням або іншою причиною, наприклад, побічним ефектом ліків, таких як антидепресанти, знеболювальні та гормональне лікування, каже Касім.

Перименопауза

Перименопауза - це назва, яку носить період життя жінки напередодні менопаузи, який починається ​​через 12 місяців після останньої менструації. Це етап, який супроводжується багатьма симптомами менопаузи, і пітливість, на жаль, є одним із них.

Під час менопаузи в організмі спостерігається зниження рівня естрогену та прогестерону, що впливає на гіпоталамус, частину мозку, яка регулює температуру тіла. У результаті виникають припливи та нічна пітливість, що може погіршити пітливість обличчя, говорить Касім.

Потовиділення обличчя, викликане менопаузою, може бути значно гіршим у теплі місяці, зазначає експерт з питань гормонів Майк Кочіс, враховуючи подвійний удар від підвищення температури та симптомів перименопаузи. Тілу та мозку доводиться більше працювати, щоб регулювати температуру всередині, оскільки тіло зберігає більше тепла,каже він. Це порушує нормальні процеси регуляції температури, на які вже впливають гормональні коливання, викликаючи більш часті та сильні припливи.

Високий рівень вологості також може ускладнити випаровування поту зі шкіри, зменшуючи здатність тіла охолоджуватися та посилюючи гормональний збій.

Під час менопаузи в організмі спостерігається зниження рівня естрогену та прогестерону, що впливає на гіпоталамус, частину мозку, яка регулює температуру тіла. У результаті виникають припливи та нічна пітливість, що може погіршити пітливість обличчя, говорить Касім. .

Активність щитоподібної залози

Щитоподібна залоза / Фото: Credits

Щитоподібна залоза має форму метелика і розташована просто перед трахеєю на шиї. Вона відіграє важливу роль у виробленні гормонів, які регулюють такі функції організму, як частота серцевих скорочень і температура.

Гіперактивна щитоподібна залоза виробляє надлишок гормонів, які прискорюють метаболізм в організмі та прискорюють серцевий ритм, що може призвести до надмірного потовиділення, каже Касім.

Якщо ви думаєте, що у вас гіперактивна щитовидна залоза з іншими симптомами, включно з перепадами настрою, набряком шиї, проблеми зі сном і втомою, якнайшвидше зверніться до лікаря. Це стан, який вимагає медичного лікування.

Спосіб життя

Фактори способу життя, такі як куріння, вживання алкоголю, харчові звички та психічні розлади, такі як тривога, також можуть спричинити надмірне потовиділення обличчя.

Дослідження навіть показали, що куріння посилює припливи. Нікотин діє як стимулятор, впливаючи на нервову систему та перешкоджаючи природному регулюванню температури тіла, каже Кочіс. Дослідження свідчать про те, що куріння також прискорює зниження естрогену, тому припинення може сповільнити його, полегшуючи симптоми.

Дефіцит вітамінів

Це не новина, що вітаміни та мінерали в нашому раціоні відіграють важливу роль у роботі нашого організму, тому дефіцит будь-якого з них може спричинити проблеми, зокрема надмірне потовиділення обличчя.

Вітамін D / Фото: Credits

Це може бути ранньою ознакою дефіциту вітаміну D, оскільки низький рівень вітаміну D може порушити терморегуляцію, спричиняючи потовиділення людини, особливо на голові та обличчі, каже Кочіс. Це також може бути ознакою дефіциту магнію. Цей мінерал відіграє важливу роль у нервовій системі, особливо вегетативній нервовій системі, яка диктує функцію мимовільних дій, таких як потовиділення.

Якщо в організмі мало магнію, симпатична нервова система може працювати понаднормово, каже він. Це може спровокувати так звану реакцію «бійся або біжи», яка, своєю чергою, матиме такі симптоми, як посилене потовиділення на обличчі, оскільки реакція викликає вивільнення кортизолу — гормону стресу. Потовиділення є лише однією з ознак високого рівня кортизолу.

Як можна зменшити потовиділення на обличчі

Дієта. Дієтичний підхід є хорошим першим кроком, щоб навчитися контролювати потовиділення. Уникайте споживання гострої їжі, кофеїну та алкоголю, оскільки всі вони стимулюють потові залози та сприяють потовиділенню. Вживання великої кількості води також забезпечить низьку температуру тіла, каже фармацевт.

Усвідомленість. Хоча деякі причини пітливості обличчя потребує вирішення лікарем, ви можете знизити високий рівень кортизолу за допомогою методів усвдомленості, які можуть допомогти. Практика прийомів, які знижують рівень гормону стресу кортизолу, таких як медитація, йога та усвідомленість, може допомогти стримати потовиділення, спричинене стресом.

Фізичні вправи. Навіть незважаючи на те, що фізичні вправи викликають потовиділення, якщо використовувати їх належним чином, вони можуть бути способом усунути пітливість обличчя. Продовжуйте тренуватися на свіжому повітрі вранці, поки температура не стане занадто високою. Це не тільки допоможе підтримувати температуру вашого тіла нижче, але й допоможе регулювати ваш циркадний ритм, покращуючи якість сну, говорить Кочіш. Ви також можете спробувати робити невеликі вправи протягом дня, а не всі разом.

Чи може бути пітніння обличчя ознакою патології

Для більшості людей потовиділення є здоровою реакцією організму. Це процес, за допомогою якого тіло охолоджується, каже Касім. Коли температура тіла підвищується, нервова система посилає сигнал потовим залозам шкіри вивільнити вологу, щоб забезпечити ефект охолодження, каже вона.

Проте, якщо людина виявляє, що вона сильно пітніє або що надмірне потовиділення локалізується, наприклад, на обличчі, це може сигналізувати про основне захворювання, і про це треба поговорити з лікарем.

Наскільки часто людина пітніє і кількість поту залежить від неї. Якщо людина відчуває, що пітніє більше, ніж зазвичай, протягом значного проміжку часу, вона може звернутися до лікаря.

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