Чому покоління міленіалів частіше хворіє на рак

Якщо ви народилися між 1981 і 1995 роками, ви належите до покоління міленіалів. Саме воно стало першим поколінням, яке, за статистикою, має більший ризик розвитку пухлин, ніж попередні, про це розповіло видання RTÉ.

За даними міжнародних досліджень, з 1990 до 2019 року кількість випадків раннього раку серед людей до 50 років зросла на 79% у світі, а смертність — на 28%. І хоча генетика відіграє певну роль, експерти наголошують, що приблизно 80% випадків раку не є спадковими. Вони виникають через фактори способу життя, адже те, що ми їмо, як спимо, чи достатньо рухаємося та навіть рівень нашого щоденного стресу, має неабиякий вплив на наще здоровʼя.

Харчування

Один із ключових факторів, який називають дослідники, — зміни у раціоні. З 1980-х років у світі стрімко зростає дитяче ожиріння. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у 2022 році понад 390 мільйонів дітей та підлітків мали надмірну вагу, а близько 160 мільйонів ожиріння. Це важливо не лише з естетичного погляду. Надмірна вага може спричиняти:

інсулінорезистентність

хронічне запалення в організмі

гормональні зміни

Усе це підвищує ризик розвитку деяких видів раку, зокрема:

колоректального

раку молочної залози

раку ендометрія

Дослідження за участю 4,7 мільйона людей показало, що ті, хто мав високий індекс маси тіла у дитинстві, мають на 39% вищий ризик колоректального раку у чоловіків і на 19% у жінок у дорослому віці. Крім того, сучасна дієта часто містить багато ультраоброблених продуктів, які можуть змінювати мікрофлору кишківника та сприяти запальним процесам.

Алкоголь

Багато соціальних зустрічей міленіалів — це вечеря з друзями, коктейлі чи келих вина після роботи. Проте наука стає дедалі однозначнішою та каже, що безпечного рівня споживання алкоголю не існує.

Міжнародне агентство з дослідження раку класифікує алкоголь як канцероген групи I на одному рівні з тютюном. Коли організм переробляє алкоголь, утворюється ацетальдегід — токсична речовина, яка може пошкоджувати ДНК клітин.

Цікаво й те, що моделі споживання алкоголю змінилися. Якщо покоління бебі-бумерів пило частіше, але помірно, то міленіали часто практикують епізодичне, проте максимально інтенсивне споживання алкоголю, а це підвищує ризики для здоров’я.

Безсоння

Ще одна особливість сучасного життя — хронічний недосип. Дослідження показують, що міленіали та покоління зумерів сплять у середньому на 30–45 хв менше, ніж попередні покоління. Причина — вечірній час перед екранами, соціальні мережі та штучне освітлення. Це впливає на вироблення мелатоніну — гормону, який регулює біологічний годинник і має антиоксидантні властивості. Недостатня кількість мелатоніну може:

знижувати здатність організму відновлювати ДНК

посилювати окислювальний стрес

стимулювати неконтрольоване розмноження клітин

Хронічний стрес

Міленіалів часто називають поколінням, яке живе у режимі постійного стресу. Кар’єра, фінансовий тиск, інформаційне перевантаження та соціальні мережі підтримують високий рівень кортизолу — гормону стресу. Коли його рівень довго залишається підвищеним, це може:

послаблювати імунну систему

сприяти запаленню

ускладнювати здатність організму знищувати атипові клітини.

Деякі дослідження показують, що люди з високим рівнем стресу можуть мати майже вдвічі більший ризик смертності від онкологічних захворювань.

Самолікування

Сучасна культура швидких рішень часто призводить до самолікування. Серед факторів, які викликають занепокоєння у дослідників:

часте використання знеболювальних препаратів

тривале приймання гормональних контрацептивів

надмірне використання антибіотиків

регулярне приймання антацидів

Наприклад, часте використання парацетамолу може впливати на підвищений ризик ураження печінки. Тривале приймання антибіотиків може змінювати мікробіом кишківника, а це потенційно впливає на ризик захворювань травної системи.

Наше майбутнє

Прогнози експертів викликають занепокоєння. Очікується, що до 2050 року кількість випадків раку у світі може зрости з 20 до майже 35 мільйонів. Особливо швидко зростає поширеність:

раку травної системи

гінекологічних пухлин

колоректального раку серед молодих людей

Втім, фахівці наголошують, що значна частина факторів ризику контрольована.

Міленіали — покоління швидкого темпу життя, технологій та постійної зайнятості. Проте водночас саме це покоління має шанс змінити власне майбутнє. Здорові звички можуть суттєво зменшити ризики. І хоча статистика може лякати, вона водночас нагадує про важливу річ, що наш щоденний вибір способу життя має значення.