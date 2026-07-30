Чому сливи називають суперфудом і навіщо їх їсти

Сливи / © Associated Press

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Літо неможливо уявити без ароматних слив. Вони чудово смакують просто з дерева, стають основою домашніх пирогів, джемів і компотів, а ще, вони є одним із найдоступніших сезонних фруктів.

Та, як зазначає видання Cleveland Clinic, сливи — це не лише десерт, а справжній природний суперфуд. Дієтологиня Джулія Зумпано пояснює, що цей фрукт містить антиоксиданти, клітковину, вітаміни та мінерали, які можуть допомогти організму боротися із запаленням, підтримувати здоров’я серця, мозку та кісток.

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Користь слив

У світі існує понад 200 сортів слив — жовті, зелені, червоні, фіолетові та чорні. Незалежно від кольору чи смаку, всі вони мають цінний набір поживних речовин. За словами Джулії, свіжі сливи, як і сушені (чорнослив), є чудовим джерелом антиоксидантів, які допомагають захищати клітини організму. Регулярне вживання слив може знижувати ризик розвитку деяких хронічних захворювань, зокрема серцево-судинних хвороб, діабету, остеопорозу та окремих видів раку.

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Навіщо їсти сливи

Допомагають захищати організм від запалення та деяких видів раку. Темно-фіолетові, червоні та сині сливи особливо багаті на антоціани — рослинні пігменти із потужними антиоксидантними властивостями. Антиоксиданти допомагають нейтралізувати вільні радикали, які можуть пошкоджувати клітини організму та підтримувати запальні процеси. Сливи та продукти з них, зокрема сливовий екстракт, навіть сливове вино, можуть знижувати ризик розвитку деяких онкологічних захворювань, зокрема раку молочної залози та товстої кишки. Покращують травлення. Чорнослив давно вважається природним засобом від закрепів і це не випадково. Як свіжі сливи, так і сливовий сік містять сорбітол — природний цукровий спирт, який притягує воду до кишківника, пом’якшує калові маси та полегшує випорожнення. Сливовий сік може бути безпечним природним способом боротьби із закрепами. Допомагають контролювати рівень цукру у крові. Попри те що одна слива містить близько 7,5 г вуглеводів, вона не викликає різких стрибків рівня глюкози. Це пояснюється двома факторами, а саме, клітковина уповільнює травлення та сливи можуть покращувати чутливість клітин до інсуліну. Саме тому цей фрукт може бути особливо корисним людям із цукровим діабетом або тим, хто прагне знизити ризик розвитку діабету II типу. Підтримують здоров’я серця. Сливи багаті на кверцетин — природний поліфенол із вираженими антиоксидантними та протизапальними властивостями. Поліфеноли позитивно впливають на здоров’я серцево-судинної системи та можуть сприяти зменшенню ризику серцевих захворювань. Покращують пам’ять. Поліфеноли також допомагають розширювати кровоносні судини, завдяки чому покращується кровопостачання головного мозку. Ці речовини можуть позитивно впливати на пам’ять і когнітивні функції. Зміцнюють кістки. Сливи містять вітаміни С, К та калій — поживні речовини, необхідні для здоров’я кісткової тканини. Щоденне вживання чорносливу зменшує втрати кісткової маси та покращує стан кісток, особливо у жінок, у період менопаузи. Вони також можуть знижувати ризик розвитку остеопорозу.

Різниця між свіжими сливами та чорносливом

Чорнослив — це ті самі сливи, тільки висушені. Під час сушіння фрукт втрачає воду, а природні цукри концентруються. Деякі виробники додатково підсолоджують продукт. Саме тому різниця у калорійності досить помітна:

1 свіжа слива — близько 30 ккал;

пів склянки чорносливу — майже 200 ккал.

Через високу концентрацію цукрів сушені сливи легко їсти великими порціями та навіть не помічати цього. Натомість свіжі сливи містять багато води, швидше дарують відчуття ситості та допомагають контролювати кількість спожитих калорій.

Алергія на сливи

У деяких людей після вживання свіжих слив виникає оральний алергічний синдром. Його симптомами можуть бути:

поколювання язика чи піднебіння

свербіж у роті чи горлі

висипання на губах

Зазвичай реакція з’являється протягом 15 хв після вживання фрукта. Найчастіше вона виникає у людей з алергією на пилок берези, адже білки слив схожі на білки цього пилку. Хороша новина полягає в тому, що під час термічного оброблення ці білки руйнуються. Тому варені, тушковані чи запечені сливи зазвичай не викликають такої реакції.

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Сливи — чудовий приклад того, як простий сезонний фрукт може приносити організму відчутну користь. Тож якщо цього літа ви шукали ще одну вагому причину купити кошик стиглих слив, вона вже є. Смачні, соковиті, доступні та поживні, вони легко заслуговують на місце серед найкорисніших сезонних фруктів.

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