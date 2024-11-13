За скільки часу до операції не можна їсти та чому це важливо: розповідає лікар

Перед операціями чи процедурами, що потребують наркозу, лікарі зазвичай дають пацієнтам конкретні вказівки: відмовитися від їжі та рідини за певний час до втручання.

Ці поради не випадкові та мають критичне значення для забезпечення безпеки під час анестезії. На сторінці лікаря Ярослава Мідика розповіли, чому так важливо дотримуватися цього правила, та пояснили можливі наслідки його порушення.

Чому важливо утримуватися від їжі та пиття перед наркозом

Коли людину вводять у наркоз, її тіло зазнає значного впливу анестезійних препаратів, що викликають глибоке розслаблення м'язів і блокують свідомість. Це необхідно для того, щоб пацієнт не відчував болю під час операції. Але є й інші побічні ефекти такого стану, зокрема розслаблення сфінктерів, включно з м’язами, які контролюють стравохід. Саме це стає причиною регургітації – процесу, коли вміст шлунка може повернутися стравоходом вгору та потрапити до ротової порожнини.

В нормальному стані, коли ми несподівано вдихаємо рідину чи їжу, миттєво спрацьовує кашльовий рефлекс, який допомагає звільнити дихальні шляхи. Під наркозом ці рефлекси приглушені і організм стає беззахисним перед випадковим проникненням шлункового вмісту до дихальних шляхів.

Якщо їжа чи рідина потрапляють до легень, це може призвести до тяжких ускладнень. Один з найнебезпечніших наслідків – це хімічний опік легень. Шлунковий сік містить високий рівень кислоти, і потрапляння такої речовини в дихальну систему може викликати серйозні пошкодження тканин легенів. Це стан, який називають аспіраційним пневмонітом, і його лікування є складним і не завжди успішним. У деяких випадках такі опіки легень можуть бути фатальними, навіть якщо медики швидко відреагують.

Скільки часу перед наркозом не можна їсти й пити

Лікарі встановлюють чіткі обмеження щодо приймання їжі та рідини перед операцією, щоб уникнути ризиків аспірації.

За шість годин до процедури не можна їсти. Важливо звернути особливу увагу на важку їжу, як-от смажене м'ясо чи страви з високим вмістом жирів. Такі продукти повільно перетравлюються та залишаються у шлунку значно довше, збільшують ризик ускладнень під час наркозу.

до процедури не можна їсти. Важливо звернути особливу увагу на важку їжу, як-от смажене м'ясо чи страви з високим вмістом жирів. Такі продукти повільно перетравлюються та залишаються у шлунку значно довше, збільшують ризик ускладнень під час наркозу. За дві години до процедури потрібно припинити вживання будь-яких рідин, включно з водою. Це може здатися суворим правилом, але навіть невелика кількість рідини в шлунку може створити небезпеку потрапляння до дихальних шляхів.

Такі обмеження допомагають зменшити об’єм шлункового вмісту, знижують ймовірність аспірації та підвищують безпеку пацієнта.

Чи завжди треба дотримуватися цього правила

Часові обмеження на їжу та рідину – універсальний стандарт для підготовки до загальної анестезії. Проте залежно від виду втручання і стану пацієнта, лікарі можуть коригувати ці рекомендації індивідуально. Вони враховують вік, стан здоров'я, тип харчування та навіть час доби, коли має проводитися процедура.

Наприклад, пацієнтам із хронічними захворюваннями шлунка можуть призначити спеціальні препарати або рекомендувати більш тривале утримання від їжі, оскільки вони мають підвищений ризик регургітації.

Поради:

Перед операцією важливо дотримуватися всіх рекомендацій лікаря і не нехтувати жодною з них.

Заздалегідь дізнайтеся у лікаря, коли востаннє можна приймати їжу та пити воду.

Уникайте важкої їжі та продуктів, які довго перетравлюються.

Не ігноруйте навіть малу кількість рідини, адже вона також може підвищити ризик ускладнень.

Заздалегідь обговоріть з лікарем ваші хронічні захворювання чи специфічні умови, які можуть вплинути на приймання їжі.

Знання цих аспектів підготовки є важливим етапом у турботі про власне здоров'я, тому варто дотримуватися рекомендацій лікаря та розуміти, що ці обмеження існують задля вашої безпеки.

Нещодавно ми писали про те, скільки існує видів анестезії та в чому їхня різниця.

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