Чому цього року насправді погіршилися сезонні алергії: що кажуть лікарі

Дівчина з алергією / © Credits

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Можливо, ви помічали, що ваша сезонна алергія тепер триває довше, ніж зазвичай, а її симптоми завдають вам більше клопоту.

Healthline повідомляє, що весняні та сезонні алергії загалом можуть вразити сильніше цього року. Будьте певні, це не просто ваша уява. Це насправді відбувається.

За це ми можемо подякувати більш ранній весні, довшим вегетаційним періодам і теплішій температурі із загальною тенденцією рослин виділяти більше пилку в повітря протягом тривалішого часу.

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Чому це відбувається

Ось короткий розділ запитань і відповідей, який допоможе вам зрозуміти, чому весняні або сезонні алергії можуть погіршуватися і що ми всі можемо зробити, щоб покращити життя, переживаючи ці зміни на вулиці.

Чи погіршуються алергії? Так, погіршуються. Дослідження показують, що сезони пилку починаються раніше та тривають довше. Дякуємо за цю тенденцію зміні клімату.

Як тепліша погода впливає на алергію? Будь-хто, хто має сад, клумбу або тріщини в тротуарі, де проростають бур’яни, може помітити, що рослини люблять тепло. Це означає, що довші сезони (особливо ті, що з періодами вищої температури, вологості та невеликих дощів) дозволяють рослинам рости та виділяти пилок протягом тривалішого часу. більше шансів, що ваша алергія посилиться, оскільки ваша імунна система реагує на ці сезонні зміни.

Чому наш організм реагує так? Сезонні алергії виникають, коли імунна система ідентифікує та реагує на речовину, що переноситься повітрям (тобто алерген), яка зазвичай нешкідлива. Вона вивільняє гістамін та інші хімічні речовини в кров, щоб боротися з ними. Це викликає чхання, закладеність носа та свербіж очей.

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Заглиблюємося глибше

Чи означає це, що цього року це одноразовий випадок? Не зовсім. Хоча щорічні коливання трапляються — наприклад, різкі зміни кількості опадів, температури та місцевого рослинного світу — загальна кліматична картина протягом багатьох років має тенденцію до зростання. Кінцевим результатом є те, що ми можемо спостерігати довші та інтенсивніші сезони алергії загалом.

Чи має значення, де я живу або як змінюється клімат у певних місцях? ​Не можна списати це лише на певні місця. Це поширена глобальна картина. Клімат змінюється по всій земній кулі, а це означає, що рівень пилку змінюється — навіть у місцях, де раніше не було сильних сезонів алергії.

Чому в деяких людей алергія гірша? Усі люди різні. Існує багато причин, які можуть вплинути на те, чому у деяких людей алергія погіршується порівняно з іншими:

генетика (що віддає належне нашим батькам, бабусям і дідусям та предкам)

попередні захворювання, такі як астма

те, як ваш організм реагує з віком

рівень пилку, якому ви можете піддаватися щодня

забруднення повітря та інші фактори довкілля, які можуть зробити алергію більш подразливою

Як впоратися зі зміною сезонів алергії

Що ми можемо зробити просто зараз, щоб вирішити проблему погіршення алергії? Ми фактично змушені жити з цими змінами алергії, спричиненими кліматом. Це означає, що люди повинні контролювати симптоми так, як їм найкраще підходить, і за потреби, за рекомендаціями своєї медичної команди. Це може означати приймання ліків або пошук способів обмеження впливу пилку.

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Поради щодо запобігання або лікування алергії

Ви можете спробувати ці інші методи, щоб допомогти впоратися з сезонною алергією:

Зверніть увагу на шерсть домашніх тварин. Можливо, не вдасться завести гіпоалергенну собаку або щотижня мити собаку чи кішку, щоб зменшити накопичення шерсті. Якщо у вашого улюбленця довга шерсть, подумайте про те, щоб її поголити. Не пускайте собаку чи кішку до своєї спальні.

Позбудьтеся пилових кліщів. Підтримка чистоти в оселі — це ключовий крок. Для цього можна, наприклад, відмовитися від килимового покриття та використовувати чохли на меблі, щоб обмежити поширення пилових кліщів.

Регулярно пилососьте. Важливо використовувати пилосос у вашому домі принаймні один раз або двічі на тиждень. Обов’язково використовуйте пилосос із HEPA-фільтром, який допомагає зменшити кількість алергенів, що переносяться повітрям.

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Осушуйте свій будинок. Тепле, вологе середовище у вашому домі — це місце, де зазвичай утворюється пліснява. Запобігайте її появі, провітрюючи ванну кімнату після ванн та душу, увімкнувши стельовий вентилятор у ванній кімнаті або осушувач повітря, щоб видалити вологу з повітря.

Видаліть або зменште кількість кімнатних рослин. Звичайно, нам подобається ідея мати рослини в приміщенні. Але вони можуть стати домівкою для пилових кліщів та спор цвілі, а це основні тригери алергії. Обмежте кількість кімнатних рослин або взагалі відмовтесь від них, і обов’язково викидайте будь-які рослини чи квіти, які висохли.

Не відчиняйте вікна. Відчинення вікон може бути не ідеальним варіантом, якщо у вас виникають симптоми алергії. Якщо кількість пилку висока, ви фактично запрошуєте цей пилковий ефект всередину, і що може спровокувати загострення алергії. Тримати вікна зачиненими та покладатися на вентилятори або кондиціонер для охолодження та циркуляції повітря може бути кращим варіантом, принаймні в той період, коли рівень пилку вищий і ви турбуєтеся про погіршення алергії.

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