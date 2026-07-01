Чому у спеку важливо пити воду та які сигнали організму не можна ігнорувати

Чому у спеку важливо пити воду / © Associated Press

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Багато хто уважно стежить за раціоном, приймає вітаміни та дбає про здоровий спосіб життя, але при цьому забуває про найпростішу потребу організму — достатнє споживання води. Особливо актуально. ця тема є влітку, коли через високу температуру повітря ми втрачаємо значно більше рідини під час дихання та потовиділення. Лікар Юрій Габорець розповів, що не варто чекати, поки з’явиться сильна спрага, вона часто свідчить про те, що організм уже відчуває дефіцит рідини.

День варто починати зі склянки води

Поки ми спимо, організм продовжує втрачати воду через дихання та природне потовиділення. Саме тому після пробудження рекомендується насамперед випити склянку чистої води, а вже потім каву чи чай.

Такий простий ранковий ритуал допомагає відновити об’єм рідини у судинах, підтримати нормальний кровообіг і полегшити роботу серця. Крім того, вода сприяє активізації обмінних процесів після нічного відпочинку.

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Нестача води впливає на організм

Коли рідини бракує, організм переходить у режим економії ресурсів. Це може проявлятися не лише відчуттям спраги.

Одним із перших наслідків стає згущення крові , через це зростає ризик головного болю, слабкості та, за певних умов, підвищується ймовірність утворення тромбів.

Не менш чутливо на дефіцит води реагують нирки . Концентрована сеча збільшує ризик утворення піску та каменів, адже організму стає складніше виводити продукти обміну.

Також достатня кількість рідини необхідна для нормальної роботи кишківника . Якщо води не вистачає, можуть виникати закрепи та дискомфорт із травленням.

Ще один поширений симптом — постійна втома та відсутність енергії . Багато людей пов’язують такий стан із дефіцитом вітамінів або перевтомою, хоча іноді причина набагато простіша — недостатнє споживання води.

Від нестачі рідини страждає й шкіра. Вона швидше втрачає еластичність, стає сухішою, тьмяною та менш пружною, що може пришвидшувати появу ознак передчасного старіння.

Простий спосіб перевірити, чи вистачає організму води

Один із найпростіших орієнтирів — колір сечі. Якщо він світло-жовтий, зазвичай це свідчить про достатній рівень гідратації. Темніший колір може бути сигналом, що організму бракує рідини та варто звернути більше уваги на питний режим.

Водночас лікар наголошує, що цей показник потрібно оцінювати з урахуванням загального стану здоров’я, адже на колір сечі можуть впливати деякі продукти, ліки та захворювання.

Підтримувати водний баланс набагато простіше, ніж боротися з наслідками зневоднення. У спекотну пору року варто не чекати появи сильної спраги, а регулярно пити воду протягом дня. Іноді саме ця звичка допомагає уникнути головного болю, втоми, проблем із травленням і нирками, а також підтримати нормальну роботу всього організму.

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