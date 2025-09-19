Чому у вас завжди мерзнуть ноги: 6 можливих причин / © Credits

Іноді причина банальна, а інколи — потребує уваги лікаря. Видання Real Simple зібрало найпоширеніші пояснення, чому ноги залишаються крижаними та дієві поради, як можуть повернути комфорт та тепло до ваших кінцівок.

Ваш організм «працює на холод» . Деякі люди від природи мають знижений рівень теплопродукції. Причина може критися у меншій м’язовій масі, м’язи виробляють тепло, але якщо їх небагато, організм економить енергію та обмежує кровопостачання кінцівок.

Поганий кровообіг. Ноги та руки — частини тіла з найдрібнішими судинами. За недостатнього кровопостачання вони першими «замерзають». Погану циркуляцію можуть спричиняти куріння, зайва вага, малорухливий спосіб життя чи захворювання судин. Допоможе регулярна фізична активність, відмова від цигарок, раціон із великою кількістю овочів, фруктів і корисних жирів.

Ви постійно у стресі . Тривога чи сильне хвилювання активують реакцію «бий чи тікай». У цей момент організм спрямовує кров до основних м’язів, а кінцівки отримують менше. Результат — холодні, іноді навіть вологі ноги та руки. Варто спробувати дихальні практики, йогу, регулярний сон і відпочинок.

Проблеми з щитоподібною залозою . Гіпотиреоз — знижена активність щитоподібної залози — може викликати відчуття постійної втоми, набір ваги, сухість шкіри та підвищену чутливість до холоду. Якщо ноги мерзнуть незалежно від сезону та є супутні симптоми, варто перевірити гормональний фон.

Приховані захворювання . Холодні стопи можуть бути наслідком анемії, діабету, проблем із серцем або нервовою системою. У такому випадку холод супроводжується й іншими ознаками, наприклад, болем, онімінням і судомами. Обов’язково проконсультуйтеся з лікарем і пройдіть обстеження.

Зневоднення. Вода необхідна для здорової циркуляції. Коли організм відчуває нестачу рідини, кров згущується, серцю важче її перекачувати і кінцівки «страждають» першими.

Як швидко зігріти ноги

теплі ванночки з морською сіллю чи травами, буде достатньо 15 хвилин;

масаж або спеціальні розігрівальні креми;

рухливі вправи, навіть легка розтяжка покращує кровообіг;

грілка чи електроплед у холодну пору;

якісні вовняні шкарпетки та капці;

контроль рівня стресу та достатнє пиття (1,5–2 л води на день).

Якщо ваші ноги постійно мерзнуть навіть у теплі і це супроводжується іншими симптомами, не відкладайте візит до лікаря. Але у більшості випадків прості звички та догляд допоможуть повернути ногам комфорт і тепло.