Чому у жінок під час воєнного стану зростає рівень пролактину: пояснює ендокринологиня

Чому у жінок під час воєнного стану зростає рівень пролактину / © www.credits

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Про феномен «стресового пролактину» розповідає ендокринологиня та дієтологиня Наталя Самойленко в інтерв’ю для YouTube-каналу Марічки Падалко. Пролактин — це гормон, який виробляється гіпофізом і головна його функція — стимулювати вироблення грудного молока у жінок після пологів. Але це не єдина роль:

він впливає на менструальний цикл,

регулює водно-сольовий баланс,

взаємодіє з іншими гормонами, зокрема з естрогенами та дофаміном,

впливає на настрій, апетит і репродуктивну функцію.

У нормі його рівень у невагітних жінок — до 25 нг/мл, але під час стресу чи фізичному навантаженні може тимчасово підвищуватись. Якщо ж пролактин тримається стабільно високим, можна говорити про гіперпролактинемію, яка вже потребує уваги лікаря.

Вплив стресу на рівень пролактину

«Ми часто бачимо у жінок підвищений пролактин не через вагітність або лактацію, а на тлі хронічного стресу — саме такого, як ми переживаємо під час воєнних дій. Це так званий стресогенний пролактин», — пояснює Наталя Самойленко.

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Під час стресу наднирники викидають кортизол — гормон «тривоги» та мобілізації. Але стрес — це не лише підвищений кортизол. Він впливає й на інші залози:

Гіпофіз, коли отримує сигнал про небезпеку, підвищує секрецію пролактину, як спосіб «загальмувати» репродуктивну функцію організму (мозок буквально каже: не час для вагітності).

Одночасно можуть зростати рівні ТТГ (гормону, який контролює щитоподібну залозу), інсуліну та навіть андрогенів.

Наслідки підвищеного пролактину

Навіть якщо ви не годуєте грудьми, підвищений пролактин може викликати цілий набір симптомів, подібних до стану під час лактації:

Порушення менструального циклу чи повна його відсутність (аменорея)

Затримка рідини, набряки

Накопичення жирової тканини, особливо у ділянці грудей, живота

Емоційна нестабільність, зниження лібідо

Проблеми зі сном, тривожність

«Гіперпролактинемія — це один із маркерів того, що організм в умовах надстресу перейшов у „режим виживання“ і всі процеси зводяться до збереження енергії, а не до її витрати. Тому схуднення у цей період майже неможливе», — зазначає Самойленко.

Чому організм так реагує

Підвищення пролактину — адаптаційна реакція. У природних умовах організм у стресі намагається:

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зупинити фертильність (адже вагітність у небезпечних умовах — ризик),

накопичити жирові запаси (ресурс для виживання),

знизити сексуальну активність (знову ж таки — щоб не завагітніти),

уповільнити метаболізм.

Це не збій, а стратегія виживання, вбудована в наше тіло еволюцією. Проте у мирному житті — або у тривалому воєнному стресі — така реакція стає проблемою, яка заважає повноцінно жити.

Підвищений пролактин під час війни — це не ваша особиста провина, не «погане харчування» чи «не той детокс». Це реакція тіла на травматичні події. Ваш організм бореться, як уміє.

«Гормони — це не ізольовані елементи. Якщо „стрибає“ один, тягнуться й інші. Важливо бачити повну картину та лікувати не лише вагу чи менструацію, а жінку цілком», — наголошує Самойленко.

Підвищений пролактин — не вирок, а сигнал. Це крик тіла про допомогу.

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▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: САМОЙЛЕНКО: «Ми худнемо УВІ СНІ». Алкоголь і вага, гормон-убивця, шкідливі перекуси й міфи про ЇЖУ