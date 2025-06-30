Чому українці набирають і не можуть скинути вагу в період повномасштабного вторгнення / © Credits

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Здавалося б, з огляду на стрес і постійну емоційну напруженість апетит мав би зменшитися. Та як пояснює відома лікарка-ендокринологиня, дієтологиня Наталя Самойленко, ситуація набагато складніша, ніж здається. В інтерв’ю для YouTube-каналу Марії Падалко вона пояснила, чому так відбувається, і поділилася практичними порадами, які варто знати кожному.

Стрес і їжа: як працює наш мозок

Головна причина набирання ваги під час повномасштабного вторгнення — хронічний стрес. У стані постійної небезпеки в організмі підвищується рівень кортизолу — основного стресового гормону. Він безпосередньо впливає на апетит: активізує центри голоду в мозку, стимулює потяг до жирної, солодкої, висококалорійної їжі. Цей механізм закладений ще в давнину — тіло інтерпретує стрес як загрозу виживанню і намагається накопичити енергію «про запас».

На самому початку воєнного вторгнення у багатьох була гостра реакція на стрес — апетит зникав, люди стрімко худнули, бо організм мобілізувався для виживання. Проте коли стрес триває довго, він перетворюється на хронічний, і запускаються вже інші, компенсаційні механізми — саме тоді й виникає переїдання, заїдання тривоги, нічні перекуси, потяг до солодкого.

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Психологічний аспект: їмо, щоб «вижити»

Заїдання — це не слабкість. Це природна реакція тіла на потребу заспокоїтись. Продукти з високим вмістом вуглеводів підвищують рівень серотоніну — гормону радості. Тому мозок вчиться: якщо з’їв шоколад — стало трохи легше. Але такий механізм має зворотний бік — стрес не зникає, а зайва вага зростає.

Чому вага не зменшується

Навіть якщо ви почали краще харчуватися, вага може «стояти». Причини:

Порушення сну — нестача відпочинку підвищує рівень греліну (гормону голоду) і знижує рівень лептину (гормону ситості).

Мінімальна фізична активність — у стані постійної втоми та тривоги важко змусити себе рухатися.

Психологічне виснаження — багато хто просто не має внутрішніх ресурсів, щоб піклуватися про себе.

Зміни

У перший рік повномасштабного вторгнення людям було не до харчових звичок. Але починаючи від 2023–2024 років, за словами Наталі Самойленко, свідомість почала змінюватися. Люди зрозуміли, що для того, щоб бути витривалими, допомагати іншим, підтримувати себе, треба дбати про тіло. Це вже не про естетику, а про виживання через здоров’я.

Воєнні дії — це випробування, яке змінює не лише наше життя, а й тіло. Набирання ваги в цей період — не свідчення слабкості, а ознака того, що організм намагається впоратися з безперервним стресом. Проте навіть у найважчі часи ми можемо обирати піклування про себе. Маленькі щоденні кроки — турбота, увага до сну, їжі, руху — допомагають відновити внутрішній баланс. І найголовніше: не варто чекати на кращі часи, щоби бути здоровими.

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▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: САМОЙЛЕНКО: «Ми худнемо УВІ СНІ». Алкоголь і вага, гормон-убивця, шкідливі перекуси й міфи про ЇЖУ