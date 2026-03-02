Чому вас може нудити під час чищення зубів і що з цим робити

Чому вас може нудити під час чищення зубів / © Credits

Реклама

Блювотний рефлекс — це природний захисний механізм нашого організму, який не дає проковтнути щось потенційно небезпечне. Проте у деяких людей він надчутливий та активується навіть під час чищення зубів. Крім цього, на реакцію можуть впливати зубна паста, техніка чищення, стрес або навіть певні медичні стани. Видання Cleveland Clinic розповіло, що відбувається в організмі і як зменшити неприємні відчуття.

Чому виникає блювотний рефлекс

Надчутливий рефлекс. Деякі люди від природи мають дуже чутливий блювотний рефлекс, інші ж майже не відчувають його. Це нормально, середній рівень проявляється лише за певних дій, наприклад, під час очищення дальніх зубів і язика.

Техніка чищення. Сильні, агресивні рухи щіткою чи надто глибоке очищення можуть провокувати нудоту.

Зубна паста . Сильний смак або аромат пасти може дратувати горло та активувати блювотний рефлекс.

Куріння та медичні стани . Куріння підвищує чутливість ротової порожнини, а застуда, алергія, рефлюкс, вагітність або травми рота можуть посилювати нудоту.

Стрес і тривожність. Напруга під час чищення зубів або страх перед стоматологом можуть значно підвищити шанси на блювотний рефлекс.

Як полегшити очищення зубів

Вибери іншу щітку. Великі зубні щітки займають багато місця у роті. Спробуй дитячу щітку чи електричну з невеликою круглою насадкою.

М’якша зубна паста . Пасту з сильним смаком замініть на ніжнішу чи без ароматизаторів.

Змініть техніку очищення. Рухайте щіткою повільно, концентруйся на одному зубі кілька секунд. Кругові рухи м’яко очищають зуби та менше дратують горло.

Розслабтеся . Слухайте музику, дивіться короткі відео чи фокусуйтеся на диханні через ніс. Створення приємного ритуалу допомагає знизити напруження.

Поетапне очищення. Не обов’язково безперервно тримати щітку у роті дві хвилини. Зробіть паузу, якщо з’являється нудота, та продовжуйте, коли почуватиметеся комфортно.

Порадься зі стоматологом. Якщо страх або блювотний рефлекс заважають чистити зуби чи ходити до стоматолога, повідомте лікаря. Існують спреї для знеболення горла, спеціальне положення під час огляду та легка седація для зняття тривоги.

Якщо нудота все ж з’явилася, не чистьте зуби одразу. Прополощіть рот водою, розведеним ополіскувачем або склянкою води з чайною ложкою соди. Почекайте, поки шлунок заспокоїться, щоб не пошкодити емаль.

Блювотний рефлекс під час чищення зубів — неприємний, але контрольований. Зміна щітки та пасти, правильна техніка, поступове звикання до чутливих зон і психологічна підготовка роблять процедуру комфортною. А регулярне дотримання порад стоматолога допоможе зберегти посмішку здоровою.