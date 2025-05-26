Чому ваше обличчя червоніє після тренувань / © Credits

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Видання Real Simple зібрало дієві поради та спробувало відповісти на всі запитання — від причин до дієвих способів зменшити або приховати це почервоніння.

Чому обличчя червоніє після тренування

Це нормальна фізіологічна реакція. Почервоніння викликане розширенням кровоносних судин (вазодилатацією) внаслідок фізичного навантаження. Коли ви тренуєтеся, температура тіла підвищується та організм починає шукати способи охолодитися. Один з таких способів — активізація кровотоку до поверхні шкіри, зокрема — обличчя.ʼ

Світла шкіра червоніє сильніше. У людей зі світлою шкірою почервоніння помітніше. Це пояснюється меншою кількістю меланіну — пігменту, який природно маскує судинні зміни.

Генетика та структура судин. Деякі люди генетично мають більшу кількість дрібних капілярів ближче до поверхні шкіри. У таких випадках червоне обличчя може з’являтись навіть після помірних навантажень.

Реакція на гістамін та простагландини. У відповідь на тренування шкіра деяких людей може вивільняти гістамін або простагландини, які також спричиняють розширення судин і почервоніння.

Що робити, щоб зменшити почервоніння обличчя

Тренуйтеся у прохолодному середовищі. Температура — ключ. Тренажерний зал із кондиціонером або ранкова пробіжка замість обідньої допоможуть зменшити навантаження на судини шкіри.

Носіть легкий одяг, що «дихає» . Вільний крій та натуральні тканини (бавовна, льон) допоможуть регулювати температуру тіла та запобігти перегріву.

Уникайте тригерів: алкоголь, спеції, сонце. Алкоголь, як і гостра їжа, сприяє розширенню судин. А надмірне перебування на сонці пошкоджує шкіру та робить капіляри помітнішими.

Правильний догляд за шкірою. Людям із запаленою шкірою рекомендується уникати засобів із спиртом, кислотами чи ретиноїдами, які можуть подразнювати шкіру. Натомість обирайте: ніацинамід, гіалуронову кислоту, вітамін С, креми типу CeraVe PM або Neutrogena Hydro Boost

Що робити після тренування

Використовуйте охолоджувальні засоби. Після заняття освіжіть обличчя мінеральним спреєм або охолоджувальним тоніком. Можна використовувати крижані ролики чи косметичні кріо-кульки — це тимчасово звужує судини та зменшує почервоніння.

Приймайте «розумний» душ . Гаряча вода лише погіршить ситуацію. Віддавайте перевагу короткому теплому душу (не більше 10 хв). Після — зволожувальний гель або легкий крем.

Якщо потрібно — гідрокортизон. Креми з низьким вмістом гідрокортизону допоможуть під час запалення, але їх слід застосовувати обережно та не довше ніж 5-7 днів підряд, щоб не викликати побічних ефектів.

А якщо почервоніння не зникає

Можливо, у вас розацеа. На відміну від тимчасового почервоніння після тренування, розацеа — це хронічний стан, який проявляється як стійке почервоніння на щоках, підборідді, носі та лобі. Також можуть з’являтися судинні зірочки чи акнеподібні висипання (без комедонів).

Якщо ви підозрюєте розацеа — зверніться до дерматолога. Існує багато ефективних методів лікування, включно з лазерною терапією, медикаментами та змінами у догляді за шкірою.

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Як приховати почервоніння, якщо воно не проходить

Зелений тон — ваш союзник. Використовуйте CC-креми з зеленим пігментом, які нейтралізують червоний колір.

Дбайливе нанесення макіяжу. Уникайте агресивного тертя чи натискування. Краще використовувати пензлі з м’яким ворсом або спеціальні подушечки для нанесення.

Коли звертатися до лікаря

Почервоніння залишається надовго навіть після завершення тренування

З’являються судинні сітки чи висип

Ви відчуваєте пекуче чи стягнуте обличчя

Маєте інші симптоми — свербіж, сухість, лущення

Менопауза

Жінки у період перименопаузи чи менопаузи можуть стикатися з припливами — раптовими спалахами тепла та почервоніння. Якщо ви помічаєте такі симптоми під час або після тренування, варто обговорити це з гінекологом. У деяких випадках допомагає гормональна терапія чи інші методи корекції.

Червоне обличчя після тренування — це здебільшого нормальна фізіологічна реакція, яку можна зменшити чи замаскувати. Але якщо воно триває довго, приносить дискомфорт або супроводжується іншими симптомами, не зволікайте зі зверненням до дерматолога.

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