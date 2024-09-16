Чому важливо робити професійну чистку зубів

Двічі на день чистять зуби 40% українців, та й то приділяють цьому заняттю лише 40-50 секунд, що дуже мало. Навіть західні видання часто пишуть про те, що люди в світі не вміють добре чистити зуби. Тож не дивно, що в роті кожного другого клієнта дантист легко знайде щонайменше 5-6 хворих зубів.

Погана гігієна ротової порожнини – ось основна причина захворювань. Чому професійна чистка зубів обов'язкова для дорослих та дітей, розповів лікар-стоматолог, власник стоматологічної мережі "Клініка Заблоцького" Ярослав Заблоцький.

Навіть якщо чистити зуби після кожного приймання їжі, це не гарантує повного очищення ротової порожнини. Залишки обіду чи вечері легко проникають у міжзубний простір та під ясна, звідки їх практично неможливо дістати зубною щіткою. З часом цей бруд накопичується, мінералізується та перетворюється на зубний камінь. А ще у нальоті живуть бактерії, які спричиняють карієс та пародонтит.

Чим займається стоматолог-гігієніст

На відміну від звичайного дантиста, стоматолог-гігієніст – це вузькоспеціалізований професіонал, який займається виключно профілактикою та чищенням ротової порожнини. Він не ставить пломб та імплантів, а лише двічі на рік здійснює професійний стоматологічний догляд за зубами. Крім новітніх методик чистки ці лікарі знаються на засобах гігієни. Легко підберуть пасту, електронну щітку або йоржики (міжзубні щіточки) та навчать ними користуватись.

Як проходить професійна чистка зубів

Ознакою професійного стоматолога-гігієніста є комплексний підхід до роботи з використанням різних діагностик. Найперша з них – скринінг ясен. Ця діагностика робиться швидко та безболісно й показує наскільки щільно ясна прилягають до зубів. Результати скринінгу вносяться у спеціальні таблиці – пародонтальні карти. На їхній основі комп’ютер вираховує – здорові ясна чи ні. Професійний гігієніст також робить дорослому панорамний рентгенівський знімок, який є своєрідною дорожньою картою для лікаря.

Професійна чистка зубів виконується спеціальною технікою та інструментами. Це може бути такий пристрій, як скалер для чищення зубів ультразвуком, або надсучасна система Air Flow.

Регулярне відвідування стоматолога-гігієніста – своєрідний чекап здоров'я ваших зубів. Можливість розв'язати маленьку проблему ще до того, як вона стане великою. До того ж профілактичні процедури будуть підтримувати здоров'я та природну красу зубів. Наприклад, після чищення завжди є ефект відбілених зубів. Зуби дійсно стають білішими, адже з них видалили потемнілі відкладення та покрили спеціальним препаратом, який зміцнює емаль та відновлює її мінеральний склад.

Родинна культура догляду за зубами

Візити до стоматолога-гігієніста можуть стати першим кроком до створення родинної культури догляду за зубами. Приходити на профілактику можна з дітьми.

Коли малюку виповнилося 6 років та коли з'являються перші постійні зуби, завітати до лікаря треба обов'язково, щоб оцінити стан розвитку зубів та дізнатись інформацію про правильний догляд саме для вашої дитини. Наприклад, для того, щоб почистити зуби перед нанесенням на них фтору – спеціального матеріалу, яким закривають боріздки жувальних зубів до моменту їхнього дозрівання. Робити профілактику зубів завжди дешевше, ніж їх лікувати.

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