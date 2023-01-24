Чому ви прокидаєтеся вночі і як допомогти собі знову заснути

Коли ми спимо неспокійно і, прокинувшись від гучного звуку, руху партнера чи хрипіння улюбленого пса, не можемо одразу заснути, повноцінно відпочити і прокинутися бадьорим і сповненим сил у нас не вдається.

Якщо ви часто прокидаєтеся вночі і потім довго не можете заснути, ви не висипаєтеся як слід. Втома з часом накопичується та веде до досить неприємних для фізичного та психічного здоров'я наслідків.

The Sun зібрав думки експертів зі сну, які пояснили, чому ми прокидаємося серед ночі та як допомогти собі швидко заснути.

Коли шанси прокинутися зростають

Експерти кажуть, що коли ми спимо, проходимо за кілька 90-хвилинних циклів. Ці цикли містять різні стадії сну. В останній частині циклу ви занурюєтеся у легший сон. Саме в цей час у вас набагато більше шансів прокинутися від найменшого шуму, наприклад, від автомобіля, що проїжджає повз, або від легкого руху вашого партнера. Вранці ви навряд чи згадаєте всі випадки, коли вас прокидалися вночі.

В який час важче заснути

Іноді після нічного пробудження нам буває складно заснути. Найважчий для засинання час настає близько 3-4 години ранку.

У міру того, як тіло готується до ранку, внутрішня температура тіла та гормони неспання починають рости, а сонливість знижується. Додати трохи стресу, і є велика ймовірність, що пробудження буде повним і заснути вам буде складно.

Ось кілька порад, якими поділилися експерти зі сну, які допоможуть вам знову заснути:

Уникайте походів до туалету

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Ви можете подумати, що вставання, щоб випорожнити сечовий міхур, допоможе вам знову поринути у мрію, але це далеко не так.

Це тому, що якщо ви залишаєте тепло свого ліжка, вашому серцю доводиться перекачувати більше крові всім тілом, а для засинання потрібен низький пульс у стані спокою. Таким чином, похід до туалету робить протилежне до того, що вам потрібно.

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Припиніть дивитися на годинник

Це майже друга натура — взяти телефон і перевірити час, коли ви прокидаєтеся посеред ночі. Але цього потрібно уникати за будь-яку ціну, оскільки тривога, пов'язана з перевіркою часу, може довше не давати вам заснути. Експерти кажуть, що якщо ви не заснули протягом 15 хвилин, слід підвестися з ліжка. Ви зможете знову лягти, щойно відчуєте сонливість. Це необхідно для того, щоб постіль не асоціювалася у вас з неспанням і тривогою.

Відмовтеся від алкоголю

Келих вина або ковток чи два бренді для деяких є ритуалом перед сном і, безумовно, можуть допомогти вам заснути. Але це може зіпсувати якість вашого сну. Алкоголь блокує потрапляння триптофану — амінокислоти, яка допомагає вам спати, — у мозок. Отже, алкоголь має дивний і двоїстий ефект: він полегшує засинання, але ускладнює сон і впливає його якість нашого сну.

Закрийте домашніх тварин в іншій кімнаті

Може бути приємно мати теплу пухнасту подушку, до якої можна притиснутися, але ви не повинні тримати своїх вихованців у ліжку: вони вовтузяться, хроплять, випускають гази та вкривають постільну білизну шаром вовни. Останнє, крім іншого, може посилити алергію чи астму.

Охолоньте

Вам може здаватися, що теплий, затишний будинок – необхідний комфорт у холодні місяці, але насправді це може порушити сон.

Це пов'язано з тим, що системи центрального опалення висушують слизові оболонки, через що ви відчуваєте сильну спрагу вночі. Оптимальна температура на добраніч — 18 градусів або нижче.

Людське тіло, щоб заснути, знижує температуру на один градус, якщо ви спите в занадто теплій кімнаті, ваше тіло не зможе позбутися зайвого тепла, а це означає, що ваш сон буде порушено.

Заспокойте свій розум

Спробуйте перед сном трохи помедитувати. Навчитися заспокоювати свій розум та зупиняти внутрішній діалог може бути корисними навичками як для подолання стресів, так і засинання вночі. Якщо ви ніколи не пробували це, почніть всього з декількох хвилин, посидіть спокійно і зосередьтеся на вдиху та видиху.

Також рекомендується більше займатися фізичними вправами, оскільки люди, які регулярно займаються спортом, як правило, швидше засинають і міцніше сплять.

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