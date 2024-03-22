Чому ви відчуваєте втому: коментує ендокринологиня

Почуття виснаженості та втомленості можуть супроводжувати нас протягом усього дня навіть за наявності нормального сну й харчування.

Багато факторів можуть мати значний вплив на наше самопочуття протягом дня. Ендокринологиня Кессі Сміт поділилася кількома причинами цього явища.

Недостатність функції щитоподібної залози (гіпотиреоз)

Щитоподібна залоза / Фото: www.credits

Щитоподібна залоза виробляє гормони, які регулюють обмін речовин та енергію в організмі. За гіпотиреозу знижується виділення цих гормонів, що може призвести до сповільнення обміну речовин і втрати енергії, яка проявляється у втомі.

Дисфункція наднирників (недостатність кортизолу)

Кортизол / Фото: Credits

Кортизол – це гормон, який виробляється наднирниками і відповідає за регулювання стресу, обмін речовин та енергію. Це може призвести до порушень у регуляції цього процесу, що впливає на рівень енергії і може призвести до втоми.

Інсулінорезистентність та дефіцит мікроелементів

Інсулінорезистентність / Фото: Credits

Інсулінорезистентність виникає, коли клітини організму не реагують на інсулін – гормон, який регулює рівень цукру в крові. Такий стан може виникнути внаслідок дефіциту мікроелементів, як-от магній або цинк. Ця умова може сприяти втомленості й виснаженості, оскільки клітини не можуть ефективно використовувати глюкозу для енергії, що може призвести до коливань рівня цукру в крові та спадів енергії. Відповідно ці фактори можуть взаємодіяти та підвищувати загальний рівень втоми протягом дня.

Розуміння впливу ендокринологічних факторів на наше самопочуття може допомогти нам ефективніше керувати втомою і виснаженістю. Лікування гормонального дисбалансу та інші заходи можуть сприяти покращенню якості життя та підвищенню енергії протягом дня.

Важливо провести консультацію з лікарем для визначення точної причини втоми і розроблення плану лікування.

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