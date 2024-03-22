Чому ви відчуваєте втому: коментує ендокринологиня

Почуття виснаженості та втомленості можуть супроводжувати нас протягом усього дня навіть за наявності нормального сну й харчування.
Багато факторів можуть мати значний вплив на наше самопочуття протягом дня. Ендокринологиня Кессі Сміт поділилася кількома причинами цього явища.
Недостатність функції щитоподібної залози (гіпотиреоз)
Щитоподібна залоза виробляє гормони, які регулюють обмін речовин та енергію в організмі. За гіпотиреозу знижується виділення цих гормонів, що може призвести до сповільнення обміну речовин і втрати енергії, яка проявляється у втомі.
Дисфункція наднирників (недостатність кортизолу)
Кортизол – це гормон, який виробляється наднирниками і відповідає за регулювання стресу, обмін речовин та енергію. Це може призвести до порушень у регуляції цього процесу, що впливає на рівень енергії і може призвести до втоми.
Інсулінорезистентність та дефіцит мікроелементів
Інсулінорезистентність виникає, коли клітини організму не реагують на інсулін – гормон, який регулює рівень цукру в крові. Такий стан може виникнути внаслідок дефіциту мікроелементів, як-от магній або цинк. Ця умова може сприяти втомленості й виснаженості, оскільки клітини не можуть ефективно використовувати глюкозу для енергії, що може призвести до коливань рівня цукру в крові та спадів енергії. Відповідно ці фактори можуть взаємодіяти та підвищувати загальний рівень втоми протягом дня.
Розуміння впливу ендокринологічних факторів на наше самопочуття може допомогти нам ефективніше керувати втомою і виснаженістю. Лікування гормонального дисбалансу та інші заходи можуть сприяти покращенню якості життя та підвищенню енергії протягом дня.
Важливо провести консультацію з лікарем для визначення точної причини втоми і розроблення плану лікування.
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