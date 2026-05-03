Чому "відіспатися у вихідні" — пастка для мозку, а не турбота про себе
Скільки разів ви обіцяли собі, що вже на цих вихідних нарешті відіспитеся, це звучить ніби як акт любові до себе. Проте для мозку, особливо якщо вам знайома мігрень, така стратегія може обернутися зовсім не відновленням, а новим нападом
Мігрень вже давно вийшла за межі сприйняття як «просто сильний головний біль». Сучасна медицина розглядає її як складний неврологічний стан, у якому мозок стає надчутливим до будь-яких змін, наприклад світла, запахів, стресу та, що особливо важливо, режиму сну.
Неврологиня-психотерапевтка Ольга Глінська розповіла, що мозок людини з мігренню понад усе цінує передбачуваність. І навіть така, здавалося б, невинна річ, як «відіспатися у вихідні», може порушити цю крихку рівновагу.
Пастка «мігрені вихідного дня»
Ви працювали цілий тиждень, недосипали, тримали темп і ось настають вихідні. Логічним рішенням буде вимкнути будильник і спати до обіду. Але тут виникає явище, яке називають «соціальним джетлагом». Ваш організм, а точніше гіпоталамус, який відповідає за біоритми, сприймає різку зміну графіка як стрес. У відповідь запускається каскад нейрохімічних реакцій, які можуть стати тригером мігрені. Іронія у тому, що ви ніби намагаєтеся допомогти собі, але фактично створюєте ідеальні умови для нападу.
Ключовий висновок: регулярність сну важливіша за його тривалість.
Сон — ліки чи провокатор
Сон і мігрень — справді дві сторони однієї медалі. З одного боку, короткий денний сон, до 20–30 хв, може допомогти зняти чи навіть зупинити напад. Це як м’яке «перезавантаження» для нервової системи. З іншого, сон понад годину вдень часто має протилежний ефект. Він змінює фази сну та впливає на судинний тонус, а це може спровокувати новий напад.
Тобто справа не у самому сні, а в його дозуванні та ритмі.
Стабільність — це новий здоровий тренд
Дефіцит і нерегулярність сну можуть бути одним із ключових факторів ризику переходу мігрені у хронічну форму. Це означає, що не тільки «мало сплю» — проблема, але й «сплю як попало» — теж.
Корисні поради
Замість того щоб «наздоганяти» сон у вихідні, варто створити стабільну систему:
Один і той самий графік. Лягайте та прокидайтеся в один і той самий час. Максимальна похибка — 30–40 хв, навіть у відпустці.
Правильна температура. 18–19°C у спальні — це не просто комфортно, а фізіологічно ідеально. Такий режим допомагає уникнути небажаного розширення судин під час сну.
Світловий детокс. Мелатонін — гормон сну, дуже чутливий до синього світла. Смартфони, планшети та ноутбуки перед сном буквально блокують його вироблення. Правило просте: мінімум година без екрана перед сном.
Ідея «відіспатися у вихідні» звучить привабливо, але для мозку це не відпочинок, а збій системи. Особливо якщо ви схильні до мігрені. Натомість справжня турбота про себе — це не героїчні спроби компенсувати втому, а м’яка дисципліна, а саме стабільний графік, уважність до сигналів тіла та повага до власних біоритмів.