Чому «відіспатися у вихідні» — пастка для мозку, а не турбота про себе

Мігрень вже давно вийшла за межі сприйняття як «просто сильний головний біль». Сучасна медицина розглядає її як складний неврологічний стан, у якому мозок стає надчутливим до будь-яких змін, наприклад світла, запахів, стресу та, що особливо важливо, режиму сну.

Неврологиня-психотерапевтка Ольга Глінська розповіла, що мозок людини з мігренню понад усе цінує передбачуваність. І навіть така, здавалося б, невинна річ, як «відіспатися у вихідні», може порушити цю крихку рівновагу.

Пастка «мігрені вихідного дня»

Ви працювали цілий тиждень, недосипали, тримали темп і ось настають вихідні. Логічним рішенням буде вимкнути будильник і спати до обіду. Але тут виникає явище, яке називають «соціальним джетлагом». Ваш організм, а точніше гіпоталамус, який відповідає за біоритми, сприймає різку зміну графіка як стрес. У відповідь запускається каскад нейрохімічних реакцій, які можуть стати тригером мігрені. Іронія у тому, що ви ніби намагаєтеся допомогти собі, але фактично створюєте ідеальні умови для нападу.

Ключовий висновок: регулярність сну важливіша за його тривалість.

Сон — ліки чи провокатор

Сон і мігрень — справді дві сторони однієї медалі. З одного боку, короткий денний сон, до 20–30 хв, може допомогти зняти чи навіть зупинити напад. Це як м’яке «перезавантаження» для нервової системи. З іншого, сон понад годину вдень часто має протилежний ефект. Він змінює фази сну та впливає на судинний тонус, а це може спровокувати новий напад.

Тобто справа не у самому сні, а в його дозуванні та ритмі.

Стабільність — це новий здоровий тренд

Дефіцит і нерегулярність сну можуть бути одним із ключових факторів ризику переходу мігрені у хронічну форму. Це означає, що не тільки «мало сплю» — проблема, але й «сплю як попало» — теж.

Корисні поради

Замість того щоб «наздоганяти» сон у вихідні, варто створити стабільну систему:

Один і той самий графік. Лягайте та прокидайтеся в один і той самий час. Максимальна похибка — 30–40 хв, навіть у відпустці. Правильна температура. 18–19°C у спальні — це не просто комфортно, а фізіологічно ідеально. Такий режим допомагає уникнути небажаного розширення судин під час сну. Світловий детокс. Мелатонін — гормон сну, дуже чутливий до синього світла. Смартфони, планшети та ноутбуки перед сном буквально блокують його вироблення. Правило просте: мінімум година без екрана перед сном.

Ідея «відіспатися у вихідні» звучить привабливо, але для мозку це не відпочинок, а збій системи. Особливо якщо ви схильні до мігрені. Натомість справжня турбота про себе — це не героїчні спроби компенсувати втому, а м’яка дисципліна, а саме стабільний графік, уважність до сигналів тіла та повага до власних біоритмів.

