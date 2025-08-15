ТСН у соціальних мережах

Чому відпустка — це не примха, а медична необхідність: розповідає лікар

У світі, де дедлайни женуть одне за одним, смартфон ніколи не замовкає, а думки про роботу переслідують навіть уві сні, ми часто сприймаємо відпочинок як розкіш або навіть «слабкість».

Станіслава Бондаренко
Чому відпустка — це не примха, а медична необхідність

© www.credits

Проте лікарі переконують, що відпустка — це така ж потреба організму, як здоровий сон або повноцінне харчування. Лікар Юрій Габорець навів простий приклад: «Навіть найкращий комп’ютер починає зависати, якщо його довго не перезавантажувати. Людина — не виняток».

Що відбувається з організмом без відпочинку

Якщо ви місяцями працюєте без пауз, тіло та психіка починають «зношуватися»

  • Зростає рівень гормонів стресу (кортизол, адреналін), а це з часом підвищує ризик гіпертонії та інфаркту.

  • Порушується сон — ви можете засинати пізно, прокидатися втомленими.

  • Падає імунітет — організм стає вразливішим до інфекцій.

  • Психіка стає перенапруженою — з’являється дратівливість, апатія, емоційне вигорання.

Літо — найкращий час для перезавантаження

Літо — це природно «перезавантаження» для тіла та мозку. Тепло, сонячне світло та довгі дні допомагають нам:

  • Нормалізувати біоритми — сонячне світло впливає на вироблення мелатоніну та серотоніну.

  • Відновити запаси вітаміну D — він потрібен для кісток, імунітету та гарного настрою.

  • Змінити навколишню картинку — навіть короткий відпочинок біля води чи у лісі знижує рівень стресу на 60%.

Як відпочити, якщо немає часу на довгу відпустку

Не обов’язково вириватися на два тижні в іншу країну. Лікар радить практикувати «мікровідпустки»:

  • Проведіть вечір на березі річки чи озера.

  • Влаштуйте пікнік у парку без телефону.

  • Пройдіться босоніж по траві чи піску.

  • Сходіть у похід вихідного дня з друзями чи сім’єю.

Навіть кілька годин, проведених на природі без гаджетів, здатні перезапустити ваш мозок і дати відчуття спокою.

Відпочинок — це профілактика, а не втеча

Час для себе — це не егоїзм. Це турбота про своє здоров’я, стосунки та ефективність у роботі.

Коли ви відпочиваєте:

  • Підвищується концентрація та креативність.

  • Поліпшується настрій та мотивація.

  • Зміцнюються стосунки з близькими, адже ви стаєте спокійнішими та уважнішими.

Відпочинок — це не втеча від реальності, а спосіб повернутися у неї сильнішим. Не ігноруйте сигнали втоми, адже вони, як індикатор пального в авто: якщо не заправитися вчасно, можна зупинитися посеред дороги.

