Чому волосся стає із віком тоншим і рідшим, та чи можна з цим щось зробити

Чому волосся стає із віком тоншим

З віком ми звикаємо звертати увагу на великі трансформації, як от здоров’я, кар’єру та стиль життя. А от зміни, які відбуваються поступово, часто залишаються поза фокусом. Саме так і з волоссям, воно не зникає за одну ніч, процес триває роками. Проте в якийсь момент багато хто помічає, що густота вже не та, про це розповіло видання RTÉ. Консультантка-трихологиня Рут Колліс пояснила, що витончення волосся — багатофакторний процес і далеко не завжди він пов’язаний лише з генетикою.

Гормони

Один із ключових факторів — гормональні коливання. З віком ми довше перебуваємо під впливом гормонів і якщо є підвищена чутливість до них, це може призводити до:

витончення волосся

зменшення його густоти

«мініатюризації» волосяних фолікулів

Особливо помітні зміни у жінок під час початку менструацій, після пологів, у період перименопаузи та менопаузи. Багато хто роками не має проблем із волоссям, але саме під час менопаузи різкі гормональні зміни можуть значно прискорити його випадіння.

Старіння клітин

З віком наш організм просто починає працювати інакше. Клітини повільніше відновлюються, гірше регенерують і менш ефективно підтримують якість тканин. Це безпосередньо впливає на волосся, воно стає тоншим, слабшим і не таким щільним.

Спосіб життя

Не лише генетика визначає стан волосся. Щоденні звички, такі як куріння, алкоголь і хронічний стрес також мають значення. З часом їхній негативний вплив накопичується і відображається, зокрема, на волоссі.

Окремо варто згадати медикаменти. Деякі препарати, наприклад, для щитоподібної залози, можуть викликати тимчасове випадіння, змінювати структуру волосся та робити його тоншим.

Дефіцити

Одна з найпоширеніших причин — дефіцит заліза. Воно необхідне для вироблення гемоглобіну, який транспортує кисень до клітин, у тому числі до волосяних фолікулів. А фолікули дуже «енерговитратні», тож без достатньої кількості кисню вони гірше працюють, виробляють слабше волосся та поступово зменшують його густоту. Тривалий дефіцит обов’язково проявиться у стані волосся.

Перші сигнали

Ці зміни часто непомітні одразу, але є кілька характерних ознак:

Для жінок: ширший проділ, помітніша шкіра голови та тонший хвіст

Для чоловіків: залисини та «відкритіша» маківка

Загальні сигнали: волосся гірше тримає форму та зачіска має менш об’ємний вигляд

Що допомагає

Почніть із простого. Волосся — індикатор загального стану організму. Тому базові речі, як от достатня кількість сну, регулярне харчування та водний баланс критично важливі. Експертка радить простий підхід, а саме, ставитися до себе так, ніби ви дбаєте про дитину, наприклад, перевіряти, чи вистачає вам їжі, води та відпочинку. Харчування — основа. Для здорового волосся потрібен різноманітний раціон з овочів і фруктів, горіхів і насіння, бобових, достатньої кількості білка та клітковини. Це буквально «будівельний матеріал» для волосся. Менше стресу — більше окситоцину. Хронічний стрес прямо впливає на випадіння волосся. Тому важливо проводити час із людьми, поруч із якими ви почуваєтесь у безпеці та отримувати емоційну підтримку. Це допомагає знижувати рівень кортизолу та позитивно впливає на загальний стан організму. Більше сонця та свіжого повітря. Дефіцит вітаміну D — поширена проблема, особливо у країнах із меншою кількістю сонячних днів. А цей вітамін зменшує запалення, підтримує біологічні ритми та допомагає боротися зі стресом. Догляд за шкірою голови. Здорове волосся починається зі здорової шкіри голови. Важливо регулярно її очищати та уникати накопичення себуму чи залишків засобів. Захист від сонця. Якщо волосся вже стало тоншим, тож шкіра голови вразливіша У спеку носіть головні убори та уникайте активного сонця в обідні години. Не ігноруйте різкі зміни. Якщо випадіння волосся різко посилилося та супроводжується іншими симптомами, варто звернутися до спеціаліста.

Витончення волосся з віком — це нормальний процес, але він не є повністю неконтрольованим. Найважливіше розуміти, що це не лише про косметику чи догляд, а й про стан усього організму.

Гормони, харчування, рівень стресу, спосіб життя — усе це вплітається в історію вашого волосся. І хороша новина у тому, що навіть невеликі зміни можуть помітно вплинути на його стан. Бо здорове та сильне волосся — не випадковість, а результат щоденного балансу та турботи про себе.