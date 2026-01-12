- Дата публікації
Навіщо всі п’ють кістковий бульйон і чому здебільшого роблять це неправильно
Кістковий бульйон уже давно перестав бути просто кулінарним трендом із соцмереж. Його п’ють зранку замість кави, наливають у термоси, називають «еліксиром для шкіри та кишківника» і водночас плутають зі звичайним бульйоном.
Британська шеф-кухарка та телеведуча Ґіззі Ерскін пояснила, що кістковий бульйон — це зовсім інша філософія приготування. І якщо робити його правильно, результат виходить не лише смачним, а й корисним.
Здебільшого люди вважають, що це просто бульйон, але за словами Ґіззі Ерскін, це одна з головних помилок. У професійній кухні просто бульйон і кістковий бульйон — різні речі:
Класичний бульйон
Готується повільно, без кипіння, щоб зберегти прозорість. Кістки та овочі часто обсмажують для глибокого смаку та кольору. Час приготування:
курка — 2–5 годин
яловичина — 4–8 годин
Кістковий бульйон
Його мета — максимальна екстракція колагену, желатину, жирів і білків. Тут допускається та навіть потрібне кипіння.
Каламутність — не недолік, а ознака поживності. Після охолодження такий бульйон має перетворюватися на щільне желе.
Саме це і стало причиною суперечок навколо рецептів, які пропонують варити бульйон до 24 годин. Критики дивляться на нього з позиції французької школи класичного бульйону, але мета зовсім інша.
Азійський контекст
Ґіззі нагадує, що у багатьох культурах, від Південно-Східної Азії до Японії, кісткові бульйони є основою кухні. У Японії:
shoyu ramen — чистий, прозорий
tonkotsu — густий, жирний, каламутний, з кісток, які кип’ятять годинами
І саме «tonkotsu» за своєю природою найближчий до того, що ми сьогодні називаємо кістковий бульйон.
Що містить кістковий бульйон
Кістковий бульйон — це не «чарівний напій», але він дійсно поживний:
колаген і желатин
амінокислоти
жири
вітаміни A, B2, B12, E
омега-3 та омега-6
мінерали: кальцій, залізо, цинк, селен
Наука досі вивчає, як саме колаген із бульйону засвоюється організмом і чи має прямий вплив на шкіру, чи кишківник. Дані неоднозначні, але загалом такий напій є джерелом білка та поживних речовин, що логічно вписується у збалансоване харчування.
Овочі та спеції не просто для смаку
У класичному кістковому бульйоні овочі додають наприкінці, щоб вони не віддали весь смак і не «переварилися». Ґіззі пішла далі та перетворила бульйон на ароматний настій, коли додала:
імбир і куркуму
лимонник і листя лайма
часник
зелень і трави
Результат — напій, який хочеться пити, а не просто «терпіти заради користі».
З чого варити бульойн
Найбільше желатину дають частини з великою кількістю сполучної тканини:
курячі каркаси та крильця
кістковий мозок
свинячі ніжки
курячі лапки
бичачі хвости
Плюс — це ще й економно, адже залишки після запеченої курки чудово підходять для бульйону.
Кістковий бульйон як щоденний ритуал
Ґіззі зізнається, що п’є бульйон зранку, до кави. Він добре зберігається, прекрасно заморожується та може бути:
напоєм
базою для супів
основою для соусів і рагу
Хороший кістковий бульйон у холодильнику має вигляд м’ясного желе — це знак, що все зроблено правильно.
Кістковий бульйон — це не мода та не панацея. Це давня кулінарна практика, яка сьогодні отримала нове життя. Він не замінює здорове харчування, але може стати його частиною: поживною та домашньою.