Чому ви прокидаєтеся з мігренню та що насправді відбувається з організмом / © Credits

Видання Cleveland Clinic розповіло, що ранковий головний біль має конкретні причини і більшість із них можна скоригувати.

Мігрень — це не просто сильний головний біль. Це неврологічний стан, який може серйозно впливати на якість життя, роботу та емоційний стан. За даними фахівців Cleveland Clinic, мігрень часто виникає саме вранці, у момент, коли організм переходить від сну до активності, тож спробуємо розібратися, які фактори можуть провокувати ранкові напади та що допоможе починати день без болю.

Основні причини появи ранкової мігрені

Проблеми зі сном. Безсоння, скрегіт зубами, синдром неспокійних ніг або поверхневий сон порушують нічне відновлення мозку. Під час сну організм «очищає» мозок від метаболічних відходів і якщо цей процес дає збій, то зростає ризик головного болю.

Зневоднення . Навіть легкий дефіцит води може викликати мігрень. Якщо ви прокидаєтеся з сухістю у роті чи відчуттям втоми, причина може бути саме у нестачі рідини. Алкоголь і надлишок кофеїну лише погіршують ситуацію.

Надмірне вживання знеболювальних. Парадоксально, але регулярне приймання знеболювальних (більше ніж 2 рази на тиждень) може спричинити так званий «головний біль від надмірного лікування». Організм просто перестає адекватно реагувати.

Харчові тригери. Витримані сири, червоне вино, шоколад, продукти з глутаматом натрію чи нітратами можуть провокувати мігрень, але набір тригерів індивідуальний. Саме тому лікарі радять вести харчовий щоденник.

Надлишок або різка відмова від кофеїну. Одна чашка кави може допомогти зняти біль, але різке зменшення дози після «кофеїнового марафону» часто закінчується мігренню. Оптимальна норма — 100–150 мг кофеїну на день.

Тривога та депресія. Психоемоційний стан тісно пов’язаний із мігренями. Тривожність і депресія порушують сон, підвищують рівень стресу та впливають на нейромедіатори, зокрема серотонін.

Яскраве світло, запахи та шум. Мозок людей, схильних до мігрені, часто має підвищену сенсорну чутливість. Різке світло, сильні запахи чи гучні звуки можуть стати пусковим механізмом нападу.

Зміни погоди. Різкі перепади атмосферного тиску чи температури можуть впливати на судини та синуси, і викликати головний біль.

Гормональні коливання. У ранкові години, приблизно з 4:00 до 8:00, змінюється гормональний фон, а саме, зменшується дія природних знеболювальних речовин і зростає активність «гормонів пробудження». У людей з мігренню це може підсилювати больову чутливість.

Як зменшити ризик ранкової мігрені

Дотримуйтеся режиму. Лягайте спати та прокидайтеся в один і той самий час.

Пийте достатньо води. Орієнтир — близько 2 л на день.

Слідкуйте за харчуванням. Уникайте відомих вам тригерів.

Рухайтеся. Помірна фізична активність, наприклад, ходьба, плавання чи йога, знижує частоту нападів.

Зменшуйте стрес. Дихальні практики, медитація та усвідомленість працюють краще, ніж здається.

Коли звертатися до лікаря

Якщо головний біль регулярно заважає вашому життю, роботі чи відпочинку — це привід звернутися до фахівця. Мігрень часто недооцінюють, хоча вона є однією з найпоширеніших причин втрати працездатності серед людей до 50 років.

Прокидатися з мігренню — не норма та не вирок. Усвідомлення власних тригерів і невеликі зміни у способі життя можуть повернути вам спокійні ранки та контроль над самопочуттям. А сучасна медицина має ще більше інструментів, щоб допомогти, головне, не ігнорувати сигнали тіла.