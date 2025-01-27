Чому взимку так важливо їсти хурму: поради лікаря

Зима — це пора року, коли наш організм потребує додаткової підтримки, щоб витримати холод, нестачу сонячного світла та можливі сезонні застуди. Саме у цей період на допомогу приходить хурма — яскрава, соковита ягода, яка не лише тішить своїм смаком, а й забезпечує організм важливими поживними речовинами.

Про корисні властивості хурми та її роль у зимовому раціоні розповів лікар Юрій Габорець. Хурма є справжньою вітамінною бомбою, яка допомагає підтримувати здоров’я в зимовий період. Вона багата на:

Вітамін С — незамінний для зміцнення імунітету, особливо у період застуд. Цей вітамін допомагає організму боротися з вірусами та бактеріями.

— незамінний для зміцнення імунітету, особливо у період застуд. Цей вітамін допомагає організму боротися з вірусами та бактеріями. Вітамін А (ретинол) — корисний для підтримки здоров’я очей. У короткі зимові дні, коли навантаження на зір підвищується через штучне освітлення, хурма стане чудовим джерелом цього вітаміну.

(ретинол) — корисний для підтримки здоров’я очей. У короткі зимові дні, коли навантаження на зір підвищується через штучне освітлення, хурма стане чудовим джерелом цього вітаміну. Магній — важливий для боротьби зі стресом і втомою, які часто супроводжують нас у холодну пору року.

— важливий для боротьби зі стресом і втомою, які часто супроводжують нас у холодну пору року. Калій — необхідний для підтримки роботи серцево-судинної системи.

Клітковина — для здоров’я шлунково-кишкового тракту

Хурма багата на клітковину, яка покращує травлення та сприяє здоров’ю шлунково-кишкового тракту. Завдяки цьому фрукту можна уникнути неприємностей, пов'язаних із порушеннями травлення, які часто виникають через зимовий раціон, сповнений важкою їжею.

З чим не варто поєднувати хурму

Попри всі свої переваги, хурма має певні особливості, які потрібно враховувати, щоб вона приносила лише користь:

Не поєднуйте з молоком та морепродуктами. Таке поєднання може спричинити дискомфорт у шлунку через специфічні хімічні реакції.

Обережність для хворих на діабет. Хурма містить велику кількість природних цукрів, тому людям з цукровим діабетом варто вживати її у помірній кількості.

Обережність, якщо ви схильні до утворення каменів у нирках. Через високий вміст калію хурма може бути небезпечною для тих, хто має проблеми з нирками.

Енергія, настрій та підтримка імунітету

Для всіх інших хурма — це ідеальний зимовий фрукт, який заряджає енергією, підвищує настрій та зміцнює імунітет. Її можна вживати як самостійний перекус або додавати до різноманітних страв — салатів, десертів або смузі. Хурма не лише насичує організм корисними речовинами, але й дарує відчуття затишку та тепла холодними днями.

Як обрати та зберігати хурму

Щоб отримати максимум користі від хурми, важливо її правильно обирати:

Стигла хурма має яскраво-оранжевий або червонуватий відтінок і м’яку текстуру.

Уникайте плодів з чорними плямами або тріщинами.

Зберігати хурму слід у прохолодному місці, але не в морозильнику, щоб зберегти її структуру та смак.

Додайте хурму до свого раціону вже сьогодні та насолоджуйтеся її користю для здоров’я та приємним смаком. Ця яскрава ягода стане справжнім порятунком у зимовий період, забезпечить організм усім необхідним для гарного самопочуття.

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