Чому застеляти ліжко одразу після сну — не найкраща ідея для вашого здоров’я

Видання Real Simple розповіло, застеляти ліжко одразу після пробудження — небезпечна звичка для вашого здоров’я. Усе через мікроскопічних мешканців наших простирадл — пилових кліщів. І їм, здається, ми створюємо ідеальні умови для життя.

Пилові кліщі — це крихітні, невидимі неозброєним оком істоти, які живуть у постільній білизні та харчуються нашими відмерлими клітинами шкіри. Вони не кусають, але їхні «сліди життєдіяльності», як от, залишки, сеча, фрагменти тіла, можуть викликати алергію, нежить, свербіж очей та навіть напади астми.

І найгірше, що кліщі обожнюють вологу та тепло. Після нічного сну, коли тіло виділяє до 500 мл поту, наші матрац і простирадла перетворюються на маленький тропічний курорт для цих паразитів. Коли ви застеляєте ліжко одразу після пробудження, ви фактично накриваєте цю вологу ковдрою та створюєте теплу, вологу пастку, де кліщі розмножуються ще швидше.

Скільки чекати, перш ніж застелити ліжко

Фахівці радять почекати принаймні 30 хв перед тим, як розправляти ковдру. За цей час простирадла «дихають», а волога випаровується. Це простий, але ефективний спосіб зменшити ризик появи пилових кліщів. Ще краще — відчинити вікно чи ввімкнути вентилятор, щоб забезпечити додаткову вентиляцію. І так, це означає, що ваша ліжкова зона має право на ранковий безлад. Принаймні пів години.

Як захистити себе від кліщів

Провітрюйте ліжко щодня. Просто відкиньте ковдру після пробудження.

Періть постіль щотижня у гарячій воді, не нижче 60°C.

Використовуйте захисні чохли для матраца та подушок, вони блокують потрапляння кліщів усередину.

Замінюйте подушки кожні 1–2 роки, адже саме там накопичується найбільше алергенів.

Підтримуйте низьку вологість у кімнаті — ідеально до 50%.

Ці прості кроки допомагають зберегти не лише чистоту, а й легке дихання.

Є люди, яким охайне ліжко зранку буквально тримає психіку в тонусі. Якщо ви з тих, хто не може розпочати день без цього ритуалу — нічого страшного. Просто залишайте ліжко відкритим хоча б на 15–30 хв після пробудження. Можете випити каву, прийняти душ і лише потім застеляйте ковдру.

Затримка із застилянням ліжка — це не лінощі, а турбота про власне здоров’я. Тож наступного разу, коли совість дорікне за «безлад у спальні», просто нагадайте собі, що ви не відкладаєте прибирання, ви боретеся з мікроскопічними шкідниками та легше дихаєте.