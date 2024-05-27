Чому жінки частіше страждають на аутоімунні захворювання: розповідає терапевт

У нашому суспільстві жінки мають 80% аутоімунних захворювань. Вони є третьою за поширеністю категорією захворювань після раку та серцевих захворювань.

Захворювання, при яких імунна система атакує організм, зустрічаються у жінок набагато частіше, ніж у чоловіків. Це такі речі, як ревматоїдний артрит (хронічне запальне захворювання, яке вражає суглоби та різні органи), системний вовчак (надмірна та пролонгована активність макрофагів і Т-лімфоцитів, що призводить до неконтрольованої запальної реакції), хронічна втома, фіброміалгія (розлад, що характеризується поширеним м'язово-скелетним болем і супроводжується перевтомою, порушеннями сну, пам'яті та настрою), запальні захворювання кишківника тощо.

Жінки зазнають масштабних ендокринологічних змін принаймні двічі протягом життя, у період статевого дозрівання та менопаузи, до того ж багато жінок зазнають додаткового стресу під час вагітності. Ці ендокринологічні зміни справляють значний вплив на імунну систему через взаємодію між гормональним середовищем, вродженою та адаптивною імунними системами, а також про - та протизапальними цитокінами та таким чином модулюють сприйнятливість жінок до аутоімунних захворювань.

Чому ж так відбувається у своєму інтерв’ю розповів канадський терапевт і письменник Gabor Mate.

Він каже, що компульсивно стурбовані емоційними потребами інших, а не своїми власними, жінки ототожнюють емоційні переживання за всіх своїм власним обов’язком, ніби їх відповідальність - думати про все. З цього виходить, що їхня “робота” думати про світ, а не власне справжнє я.

Жінка може “забути” сходити до лікаря, але прослідкувати, щоб до нього сходив чоловік та дитина. Жінка має бути всюди привітною та посміхатися вдома і на роботі, таким чином втрачаючи можливість дати волю власним почуттям.

Жінки схильні придушувати здоровий гнів, тому вони соціально добріші та миролюбніші за чоловіків. Вони, як правило, вірять, що несуть відповідальність за почуття інших людей. Намагаються ніколи нікого не розчаровувати своїми фатальними переконаннями.

Отже, саме вони, за спостереженнями лікаря Gabor Mate, та багатьох дослідників, схильні до розвитку аутоімунних захворювань. Зараз у цьому суспільстві жінки дуже освічені, запрограмовані на те, щоб придушувати свої здорові почуття та реакції, бути миротворцями та опікунами. Вони стягли на свої плечі так багато всього й абсолютно не схильні до жалю до себе. Діти, дім, робота, самореалізація, хобі - це реальність, яку багато людей заперечують, але факт залишається фактом, від великої кількості стресів, нерозв'язаних проблем і переживань, жінки підпадають все більше і все частіше у відсоток тих, хто може страждати аутоімунними захворюваннями.

Аутоімунні захворювання можуть вражати практично всі ділянки тіла, включаючи ендокринну систему, сполучну тканину, шлунково-кишковий тракт, серце, шкіру та нирки. Тому надзвичайно важливо проходити щорічний скринінг власного здоров’я і не забувати, що на слабких плечах всього світу не винести.

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