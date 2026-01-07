- Дата публікації
Чому з’являється неприємний запах із рота: розповідає гастроентерологиня
Неприємний запах з рота — тема, про яку не заведено говорити вголос, але яка турбує багатьох. Часто ми одразу підозрюємо серйозні проблеми зі здоров’ям: шлунок, печінку чи кишківник, але у більшості випадків причина значно простіша — і зовсім не там, де ми її шукаємо.
Гастроентерологиня Маріанна Малімоненко спеціально для сторінки LUKI пояснила, що коли з’являється неприємний запах з рота, перша думка багатьох — «щось не так із травленням». Насправді це один із найпоширеніших міфів. За словами лікарки, близько 80% випадків неприємного запаху пов’язані зі стоматологією, а не з гастроентерологією.
І лише у незначному відсотку ситуацій запах справді може бути симптомом серйозних захворювань шлунково-кишкового тракту.
Рот і зуби
У більшості випадків варто починати саме зі стоматолога, наголошує Маріанна Малімоненко. Неприємний запах можуть спричиняти:
проблеми з яснами,
наліт між зубами,
карієс,
залишки їжі в міжзубних проміжках,
недостатня гігієна язика.
Саме бактерії, які активно розмножуються у порожнині рота, найчастіше є джерелом запаху. І тут не допоможуть ані жувальні гумки, ані ополіскувачі, якщо не усунути першопричину.
ЛОР-органи
Якщо зі зубами все гаразд, варто звернути увагу на ніс і горло. Лікарка радить перевірити, чи немає:
стікання слизу по задній стінці горла,
хронічного запалення мигдаликів,
так званих казеозних пробок у лакунах мигдаликів.
Саме ці «білі крупинки», які іноді з’являються під час кашлю, часто стають причиною стійкого неприємного запаху.
Шлунково-кишковий тракт
Запах із рота, пов’язаний саме з травленням, — рідкісне явище. За словами гастроентерологині, це можливо лише у випадках дуже серйозних станів, наприклад:
вираженого атрофічного гастриту,
значного зниження кислотності шлунка,
порушення евакуації їжі, коли вона буквально «застоюється».
У таких ситуаціях запах ніколи не є єдиним симптомом, зазвичай його супроводжують біль, важкість, нудота, втрата апетиту. Приписувати неприємний запах проблемам із печінкою чи кишківником без інших симптомів — помилка, пояснює лікарка.
Ранковий запах і «побутові» ситуації
Окрема категорія — фізіологічний запах, який не має нічого спільного з патологією. Наприклад:
ранковий запах з рота — нормальне явище, адже вночі зменшується вироблення слини;
після тривалого голодування чи активного дня без їжі;
коли людина мало п’є води, тож слизова пересихає.
Слина містить лізоцим — природний антибактеріальний компонент. Коли її менше, бактерії активніше розмножуються та з’являється специфічний запах. Це не хвороба, а сигнал, що організму бракує вологи чи їжі.
Що робити, якщо з’явився запах
Маріанна Малімоненко радить не панікувати, а діяти послідовно:
ретельно чистити зуби двічі на день;
обов’язково очищати язик;
користуватися зубною ниткою чи іригатором;
пити достатню кількість води;
поспостерігати за собою кілька днів.
Якщо запах не зникає, звернутися спочатку до стоматолога, потім за потреби до ЛОРа та лише після цього, до гастроентеролога.
Неприємний запах із рота — делікатна, але дуже поширена проблема. У більшості випадків вона не має нічого спільного з серйозними захворюваннями та легко вирішується правильним доглядом та увагою до деталей.
Головне — не шукати одразу найгірші сценарії, а прислухатися до свого тіла та діяти розумно. Турбота про себе починається з простих речей і часто саме вони дають найкращий результат.