Чому з’являється неприємний запах із рота: розповідає гастроентерологиня

Чому з’являється неприємний запах із рота / © Credits

Реклама

Гастроентерологиня Маріанна Малімоненко спеціально для сторінки LUKI пояснила, що коли з’являється неприємний запах з рота, перша думка багатьох — «щось не так із травленням». Насправді це один із найпоширеніших міфів. За словами лікарки, близько 80% випадків неприємного запаху пов’язані зі стоматологією, а не з гастроентерологією.

І лише у незначному відсотку ситуацій запах справді може бути симптомом серйозних захворювань шлунково-кишкового тракту.

Рот і зуби

У більшості випадків варто починати саме зі стоматолога, наголошує Маріанна Малімоненко. Неприємний запах можуть спричиняти:

Реклама

проблеми з яснами,

наліт між зубами,

карієс,

залишки їжі в міжзубних проміжках,

недостатня гігієна язика.

Саме бактерії, які активно розмножуються у порожнині рота, найчастіше є джерелом запаху. І тут не допоможуть ані жувальні гумки, ані ополіскувачі, якщо не усунути першопричину.

ЛОР-органи

Якщо зі зубами все гаразд, варто звернути увагу на ніс і горло. Лікарка радить перевірити, чи немає:

стікання слизу по задній стінці горла,

хронічного запалення мигдаликів,

так званих казеозних пробок у лакунах мигдаликів.

Саме ці «білі крупинки», які іноді з’являються під час кашлю, часто стають причиною стійкого неприємного запаху.

Шлунково-кишковий тракт

Запах із рота, пов’язаний саме з травленням, — рідкісне явище. За словами гастроентерологині, це можливо лише у випадках дуже серйозних станів, наприклад:

Реклама

вираженого атрофічного гастриту,

значного зниження кислотності шлунка,

порушення евакуації їжі, коли вона буквально «застоюється».

У таких ситуаціях запах ніколи не є єдиним симптомом, зазвичай його супроводжують біль, важкість, нудота, втрата апетиту. Приписувати неприємний запах проблемам із печінкою чи кишківником без інших симптомів — помилка, пояснює лікарка.

Ранковий запах і «побутові» ситуації

Окрема категорія — фізіологічний запах, який не має нічого спільного з патологією. Наприклад:

ранковий запах з рота — нормальне явище, адже вночі зменшується вироблення слини;

після тривалого голодування чи активного дня без їжі;

коли людина мало п’є води, тож слизова пересихає.

Слина містить лізоцим — природний антибактеріальний компонент. Коли її менше, бактерії активніше розмножуються та з’являється специфічний запах. Це не хвороба, а сигнал, що організму бракує вологи чи їжі.

Що робити, якщо з’явився запах

Маріанна Малімоненко радить не панікувати, а діяти послідовно:

Реклама

ретельно чистити зуби двічі на день;

обов’язково очищати язик;

користуватися зубною ниткою чи іригатором;

пити достатню кількість води;

поспостерігати за собою кілька днів.

Якщо запах не зникає, звернутися спочатку до стоматолога, потім за потреби до ЛОРа та лише після цього, до гастроентеролога.

Неприємний запах із рота — делікатна, але дуже поширена проблема. У більшості випадків вона не має нічого спільного з серйозними захворюваннями та легко вирішується правильним доглядом та увагою до деталей.

Головне — не шукати одразу найгірші сценарії, а прислухатися до свого тіла та діяти розумно. Турбота про себе починається з простих речей і часто саме вони дають найкращий результат.