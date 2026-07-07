Чому жінки сильніше відчувають хронічний біль: розповів нейрохірург

Чому жінки сильніше відчувають хронічний біль / © Credits

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Упродовж десятиліть жінки, які скаржилися на хронічний біль, нерідко стикалися з недовірою. Їхні симптоми пояснювали стресом, гормональними змінами, підвищеною емоційністю чи тривожністю. Багато пацієнток виходили з кабінету лікаря без чітких відповідей, але з відчуттям, що їх просто не почули. Лікар-нейрохірург Юрій Перекопайко розповів, чому жіноча нервова система працює інакше та як це змінює наше уявлення про хронічний біль.

Сьогодні медицина переглядає цей підхід. Дедалі переконливіше звучить думка, що жінки не просто інакше говорять про біль, їхній організм справді інакше його переживає. Саме тому такі стани, як мігрень, аутоімунні захворювання та хронічний тазовий біль, значно частіше діагностують саме у жінок.

Головна відмінність

За словами нейрохірурга, одна з ключових особливостей полягає у тому, що у жінок хронічний біль набагато тісніше пов’язаний із роботою імунної системи. Певні імунні клітини здатні посилювати больові сигнали та підтримувати їхню активність навіть тоді, коли початкове ушкодження тканин уже давно загоїлося. Тобто організм продовжує «пам’ятати» біль, навіть якщо його першопричина вже зникла.

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Це означає, що механізми виникнення хронічного болю у жінок можуть суттєво відрізнятися від чоловічих.

Вплив гормонів на больові відчуття

Важливу роль відіграють і жіночі статеві гормони — естроген і прогестерон. Вони безпосередньо взаємодіють із больовими шляхами нервової системи, впливають на нейромедіатори, процеси запалення та чутливість больових рецепторів.

Саме тому багато жінок помічають, що біль стає сильнішим у певні періоди життя чи циклу, наприклад, під час менструації, вагітності чи менопаузи. Це не випадковість і не перебільшення, а біологічний процес, який сьогодні дедалі краще вивчають науковці.

Навіть легкий дотик може здаватися болісним

Ще одна особливість, про яку говорять сучасні дослідження, — так звана центральна сенситизація — стан, коли головний та спинний мозок стають надмірно чутливими до будь-яких больових сигналів. У результаті навіть подразники, які зазвичай не повинні викликати болю, можуть сприйматися як неприємні чи дуже болісні.

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Саме через це хронічний біль іноді продовжує існувати навіть без очевидної фізичної причини.

Чому лікування не завжди працювало

Є ще один важливий факт, про який сьогодні говорять дедалі частіше. Більшість знеболювальних препаратів розробляли та випробовували переважно за участю чоловіків. Відповідно, механізми жіночого болю тривалий час залишалися недостатньо вивченими.

У результаті багато жінок отримували лікування, яке не впливало на біологічні процеси, які лежать в основі саме їхнього болю. Це нерідко призводило до затримки встановлення правильного діагнозу, недостатньо ефективної терапії та, що не менш болісно, до знецінення скарг пацієнток.

Коли ж біль триває роками, він поступово перебудовує роботу нервової системи. Через це лікувати його стає значно складніше.

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Зміни у медицині

Попри складність проблеми, сучасні відкриття дають привід для оптимізму. Науковці дедалі активніше працюють над створенням персоналізованих методів лікування болю з урахуванням статі. Йдеться про терапії, які впливатимуть не лише на симптоми, а й на імунні механізми, гормональні особливості та специфіку роботи нервової системи жінок. Фахівці вважають, що саме такий підхід може стати переломним моментом у лікуванні хронічного болю.

Історія жіночого болю — це не лише медична, а й соціальна проблема. Занадто довго жінки чули, що їхній біль «у голові», що вони надто чутливі чи просто переживають складний період. Сучасна наука поступово руйнує ці стереотипи та підтверджує, що жіночий біль має реальні біологічні механізми, які потребують окремого вивчення та спеціального підходу до лікування.

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