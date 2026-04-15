Чорні плями перед очима: як відрізнити нешкідливі помутніння від чогось серйознішого

Око / © Associated Press

Ви дивитеся на блакитне небо і помічаєте щось темне, що пливе перед вашим полем зору. Або, можливо, є нерухома, тіньова пляма, яка взагалі не рухається. Або, можливо, здається, що збоку повзе темна завіса. Тож ви гуглите «чорні плями перед очима«, але все ще відчуваєте розгубленість.

Не хвилюйтеся, Woman`s World попросив офтальмолога прояснити ситуацію.

Аж 87 відсотків з нас стикаються з певною формою цього візуального явища. Здебільшого тут нічого серйозного. Але в рідкісних випадках це ознака того, що вам потрібна допомога протягом кількох годин, а не днів. Знання різниці може заспокоїти вас, а також врятувати ваш зір, каже Бенджамін Лін, доктор медичних наук, спеціаліст з вітреоретинальної діагностики. Ось що доктор Лін хоче, щоб кожна жінка старше 50 років знала.

3 типи чорних плям у вашому зорі

Доктор Лін каже, що чорні плями у вашому зорі поділяються на три окремі категорії, і кожна з них розповідає окрему історію.

Рухома пляма

Цяточка, крапля, хвиляста пляма або «мушка», яка дрейфує чи пурхає у вашому полі зору, коли ви рухаєте очима, найімовірніше, є плавучою плямою в оці. І хоча це може бути тривожним, це часто доброякісне явище.

Фіксована пляма або порожня ділянка

Темна ділянка, яка залишається на місці незалежно від того, куди ви дивитеся, називається скотомою, і вона може сигналізувати про щось набагато серйозніше, включно з глаукомою, макулярною дегенерацією чи навіть інсультом.

Тінь або завіса

Темна дуга або пелена, яка наче повзе по вашому зору з одного боку, є потенційною ознакою відшарування сітківки, для лікування якої вам необхідна термінова медична допомога.

Що викликає плавучі чорні плями у вашому полі зору

Найпоширеніші рухомі плями в оці, які називаються плавучими, насправді є тінями. Вони утворюються крихітними грудочками колагену, що конденсувалися у склоподібному тілі, яке заповнює внутрішню частину здорового ока. Деякі з них чорні або темні, інші сіруваті чи навіть прозорі. Існує дивовижна кількість речей, які можуть спричинити швидший розвиток плавучих помутнінь, включно з сильною короткозорістю, травмами області очей та деякими страшними захворюваннями зору.

Але найчастіше вони спричинені нормальними віковими змінами склоподібного тіла. Так само, як у кожної людини з часом зморщується шкіра, майже у кожного в певний момент з’являються плавучі помутніння.

Ось коли ці помутніння в оці стають загрозливими: раптове різке збільшення їхньої кількості (особливо якщо це супроводжується спалахами світла в одному чи обох очах) є важливою попереджувальною ознакою відшарування сітківки — стану, за якого вона відшаровується від задньої частини ока. Доктор Лін попереджає, що залежно від типу та місця відшарування, «вам може знадобитися операція протягом 24–48 годин, щоб запобігти постійній втраті зору.

Раптове збільшення кількості плавучих плям, особливо якщо вони мають червоний відтінок, може бути спричинене крововиливом в оці через таке захворювання, як діабетична ретинопатія. Цей стан також може загрожувати зору, якщо його швидко не усунути. Неможливо визначити точну причину появи плавучих плям, виходячи з самих симптомів, тому важливо якомога швидше звернутися до офтальмолога, якщо у вас раптове збільшення їх кількості.

Що викликає фіксовані чорні плями у вашому зорі

Чорна пляма, яка не рухається і вперто сидить на одному місці у вашому полі зору, є скотомою, яка заслуговує на негайну медичну допомогу. Скотома виникає, коли є пошкодження сітківки або щось порушує сигнал між вашим оком і мозком, пояснює доктор Лін.

Ось чому скотоми вимагають негайних дій: хоча вони можуть бути спричинені пошкодженням від діабетичної ретинопатії, рубцювання сітківки та навіть певних ліків, фіксована чорна пляма у вашому зорі, яка з’являється раптово, може свідчити про інсульт у вашому оці — якщо скотома дуже велика і супроводжується такими симптомами, як сильний головний біль, проблеми з мовленням. Якщо у вас виникає біль в очах або оніміння обличчя чи кінцівок, це може свідчити про інсульт у мозку, каже доктор Лін. За таких симптомів негайно зверніться до лікарів невідкладної допомоги. Що швидше ви попросите про допомогу, то кращим буде результат.

Не впевнені, чи це плавуча пляма в оці, чи скотома? Доктор Лін каже, що плями мають тенденцію зникати, коли ви намагаєтеся дивитися просто на них, і вони зазвичай набагато помітніші на яскравому тлі, як-от біла стіна чи ясне небо.

Що викликає широку чорну пляму у вашому полі зору

Якщо ваш периферичний зір обмежує чорна або сіра «завіса темряви», яка розширюється, це має негайно спрямувати вас до офтальмолога, за словами доктора Ліна. Це червоний прапорець, що у вас може розвиватися відшарування сітківки, щодо чого вам потрібно бути особливо уважними, якщо вам понад 50 років, ви перенесли операцію з видалення катаракти, маєте значну короткозорість або раніше було відшарування сітківки.

Ось чому тінь, схожа на завісу, є надзвичайною ситуацією: цей ефект виникає, коли рідина просочується через розрив сітківки та відриває її від задньої частини ока. Без швидкого хірургічного втручання відшарована сітківка втрачає частину кровопостачання, що може призвести до постійної втрати зору, попереджає доктор Лін. Негайно зверніться по медичну допомогу.

Ось гарна новина: переважна більшість часу те, що ви бачите, є абсолютно доброякісним. Крім того, тепер ви точно знаєте, на що звертати увагу і коли діяти швидко. Якщо сумніваєтеся, зверніться до офтальмолога. І не пропускайте щорічні огляди очей, які можуть виявити такі проблеми, як діабетична ретинопатія, ще до того, як вони спричинять помутніння очей. Ви захищаєте і свій зір, і свій спокій.