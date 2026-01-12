Чи безпечні вейпи для здоровʼя вашого серця, якщо раніше ви курили звичайні сигарети

Чи безпечні електронні сигарети для здоровʼя вашого серця, якщо раніше ви курили звичайні сигарети / © Associated Press

Вейпінг став модним трендом останніх років: кольорові пристрої, ароматизовані рідини та можливість «потішитися» нікотином без диму. Проте чи дійсно електронні сигарети безпечні для серця і судин, розповіло видання News-Medical. Дослідники із BMC Public Health проаналізували дані з 12 великих досліджень, у яких взяли участь понад 430 тисяч людей для оцінки ризику інфаркту міокарда і понад 1 мільйон — для інсульту. І результати дещо лякають.

Що показав аналіз

Вейпери мали на 53% вищі шанси інфаркту у порівнянні з тими, хто не користувався електронними сигаретами.

Серед колишніх курців, які зараз користуються вейпом, ризик інфаркту майже вдвічі вищий.

Щодо інсульту результати були менш однозначні: загальний ризик у вейперів не підвищувався, але серед колишніх курців він зростав на 73%.

Ті, хто ніколи не курив звичайні сигарети та користувався лише електронними, значного підвищення ризику не мали.

Важливість дослідження

На перший погляд, може здатися, що «вейп не такий шкідливий, як звичайна цигарка», але варто пам’ятати, що у складі рідин для вейпінгу є пропіленгліколь і гліцерин, які за нагрівання утворюють альдегіди — сполуки, які можуть пошкоджувати судини та серце. Тобто навіть «чистий» нікотин із вейпу не можна вважати абсолютно безпечним.

Електронні сигарети не повинні розглядатися як безпечні чи «захисні» для серця.

Людям, які раніше курили та вирішили перейти на вейп, слід бути особливо обережними.

Необхідні подальші великі довготривалі дослідження, щоб точно зрозуміти ризики.

Мода на вейпінг не означає відсутність ризику. Для серця та судин він може бути небезпечний, особливо якщо ви раніше курили. Тому перш ніж обирати електронну сигарету як «менше зло», варто добре зважити всі ризики. Краще розглядати вейп як тимчасовий інструмент, а не безпечну альтернативу, та не забувати, що здоров’я серця завжди важливіше за трендову звичку.