Чи безпечно бризкати парфум на шию / © Credits

Реклама

Одначе останнім часом у TikTok та новинних заголовках з’явилися попередження, нібито парфум на шиї може шкодити щитоподібній залозі. Чи правда це, розповіло видання Good Housekeeping, а також поділилося інформацією, як користуватися ароматом без ризику для здоров’я.

Основне побоювання пов’язане з ендокринними порушниками, а саме хімічними речовинами, які можуть впливати на гормони. Деякі інгредієнти парфумів дійсно здатні впливати на естроген або гормони щитоподібної залози, які регулюють метаболізм. Через це виник міф, що якщо бризкати на шию, де розташована щитоподібна залоза, це шкідливо.

Проте лікарі заспокоюють та кажуть, що деякі аромати можуть впливати на щитоподібну залозу, але це ніяк не пов’язано з тим, що ви розпилюєте парфум на шию.

Реклама

Що насправді відбувається

Кетлін Вайн, ендокринологиня із The Ohio State University Wexner Medical Center, описує цей процес так, парфум потрапляє на шкіру та починає поглинатися у дрібні кровоносні судини. До щитоподібної залози він дійде лише після розведення у крові, тобто концентрація дуже низька. Таким чином, ніякого «швидкого шляху» до щитоподібної залози не існує і бризкати парфум на шию не небезпечніше, ніж на зап’ястя чи груди.

Лікарі додають, що наукових даних, які доводили б, що щоденне використання парфуму впливає на щитоподібну залозу, наразі немає.

Чи варто уникати певних хімічних речовин

Так, ендокринологи радять обмежувати контакт із потенційними ендокринними порушниками, особливо фталатами та парабенами, які часто використовуються у косметиці, парфумах та мийних засобах.

Фталати допомагають запаху довше «триматися» на шкірі, але можуть підвищувати рівень гормону T3 у крові.

Синтетичні мускуси та важкі деревні аромати можуть містити галаксолід і тоналід, що теж потенційно впливає на щитоподібну залозу.

Застереження для вагітних та жінок, які годують: щитоподібна залоза працює активніше під час вагітності, тому контакт із хімічними речовинами варто обмежити.

Як безпечно користуватися парфумом

Не бризкайте близько до обличчя, це зменшить ризик вдихання та потенційного подразнення дихальних шляхів.

Розпилюйте у повітря, пройдіть крізь легку хмару парфуму, а лише потім вдихніть.

Астматикам лікарі радять уникати сильних ароматів, оскільки вони можуть спровокувати напад.

Бризкати парфум на шию безпечніше, ніж здається, та жодних доказів прямого впливу на щитоподібну залозу немає. Водночас обережність із хімічними компонентами, особливо під час вагітності чи за астми, ніколи не завадить. Обирайте продукти з перевіреними інгредієнтами, користуйтеся ароматом із розумом і ваш день починатиметься з нотки впевненості та улюбленого аромату.