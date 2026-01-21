Чи безпечно їсти сніг / © Associated Press

Реклама

Майже кожен із нас у дитинстві куштував сніг, просто так, із долоні чи одразу з повітря. Сьогодні ж тренд на «снігові» рецепти, від снігових конусів до гарячого какао зі снігом, активно мандрує соцмережами, розповіло видання Cleveland Clinic.

Однак, не варто забувати, що сніг — це не просто заморожена вода. Під час формування він збирає пил, пилок і дрібні хімічні частинки з повітря, а коли падає на землю, ще й контакт із поверхнями, які можуть бути далекими від стерильності.

Коли не варто їсти сніг

Існують чіткі ситуації, коли від зимового «перекусу» краще відмовитися:

Реклама

Якщо снігу вже хтось торкався. Сніг, по якому ходили, який прибирали лопатою чи на який наїжджали машини, може містити сліди бензину, мастил та інших токсинів.

Якщо він має колір. Жовтий, сірий чи чорний сніг — абсолютне табу. Причини можуть бути різні та далеко не всі з них безпечні. Правило просте: їсти можна лише ідеально білий сніг.

Якщо це перший снігопад. Перші години снігопаду — не найкращий момент для дегустації. Саме тоді сніг активно «вбирає» забруднення з повітря та з поверхні землі: сіль, добрива та хімікати.

Місто чи природа, чи є значення

Безпека снігу напряму залежить від того, де ви живете. У великих містах повітря містить значно більше забруднювальних речовин через транспорт і промисловість. У сільській місцевості повітря, як правило, чистіше, а отже і сніг — потенційно безпечніший.

Чи може сніг зневоднювати

Звучить парадоксально, але так — може. Хоч сніг і складається з води, організм витрачає енергію, щоб його розтопити. Якщо їсти багато снігу, витрати енергії можуть перевищувати користь від отриманої рідини.

До того ж у великих кількостях сніг може знижувати температуру тіла. У звичайних зимових іграх це не проблема, але якщо використовувати сніг як основне джерело «води», є ризик переохолодження.

Чи можна їсти сніг

Так — але з розумом і в малих кількостях. Варто дотримуватися простих критеріїв. Сніг має бути:

Реклама

недоторканим

чисто білим

з верхнього шару

не з першої години снігопаду

Якщо хоча б один пункт викликає сумніви — краще утриматися.

Сніг може бути безпечною та навіть ностальгійною зимовою радістю, якщо підходити до цього відповідально. Кілька сніжинок під час гри з дітьми чи прогулянки — це не злочин проти здоров’я. Але перетворювати сніг на повноцінний інгредієнт без урахування умов — не найкраща ідея.