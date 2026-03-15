Акупунктура / © Associated Press

Акупунктура — одна з найдавніших практик традиційної китайської медицини. Вона існує вже тисячі років і сьогодні активно використовується не лише в Азії, а й у сучасних медичних центрах по всьому світу, про це розповіло видання Cleveland Clinic. Та попри популярність методу, у багатьох виникає логічне питання, чи боляче це.

Більшість пацієнтів дивуються після першої процедури, адже очікують значно сильніших відчуттів. Насправді ж акупунктура часто не викликає болю чи ж відчуття настільки легкі та короткострокові, що їх легко ігнорувати.

Чи боляче робити акупунктуру

Іноді під час введення голки людина може відчути легке поколювання чи короткий щипок. Але у цілому процедура вважається майже безболісною.

Дослідження показують, що лише близько 3,75% пацієнтів повідомляють про біль у місці введення голки. Ба більше, у дослідженні за участю дітей та підлітків віком від 8 до 21 року акупунктуру описали як «майже безболісну та стерпну» процедуру.

Багато людей порівнюють її з уколами чи забором крові, але це зовсім різні відчуття.

Різниця між звичайними голками та для акупунктури

Секрет комфортної процедури у самих голках. Для акупунктури використовують філіформні голки, які значно відрізняються від звичайних медичних. Основні відмінності:

Вони набагато тонші. Їхня товщина приблизно дорівнює людській волосині.

Вони не порожнисті. Звичайні голки мають отвір для введення ліків або забору крові.

Вводяться неглибоко. У більшості випадків вони проникають лише у верхні шари шкіри.

Фахівці пояснюють, що в отвір стандартної медичної голки можна помістити чотири-п’ять акупунктурних голок. Саме тому відчуття під час процедури значно м’якші.

Що відчуває людина під час процедури

Цікаво, що багато пацієнтів взагалі нічого не відчувають. Іноді можливі легкі відчуття, такі як:

короткий щипок

легке поколювання

відчуття тяжкості у м’язі

м’яке тепло чи пульсація

Якщо людина відчуває дискомфорт, він зазвичай минає за кілька секунд. У разі сильнішого відчуття акупунктурист може просто змінити положення голки.

Чутливість певних точок

Наше тіло має зони, у яких відчуття можуть бути вираженішими.

М’язи. Іноді спеціаліст навмисно вводить голку у певний м’яз, щоб зняти напругу чи біль. У такому випадку може з’явитися відчуття тяжкості чи легкого поколювання.

Нервові закінчення. Деякі частини тіла, наприклад, пальці, вуха чи стопи, містять більше нервових закінчень, тому можуть бути трохи чутливішими.

Запалені ділянки. Якщо є травма чи запалення, ця зона може реагувати на голку сильніше.

Кровоносні судини. Іноді після введення голки може з’явитися маленька крапля крові, але це трапляється рідко та не потребує навіть пластиру.

Багато людей нервують перед першою процедурою, особливо ті, хто боїться голок. Але після того, як пацієнти бачать, наскільки тонкі ці голки, страх швидко зникає. Більшість людей після першого досвіду розуміють, що процедура значно комфортніша, ніж вони очікували. Саме тому багато пацієнтів повертаються на наступні сеанси.

Акупунктура може звучати незвично чи навіть трохи страшно, але на практиці вона часто виявляється набагато м’якшою процедурою, ніж здається. Надзвичайно тонкі голки, неглибоке введення та досвід спеціаліста роблять її практично безболісною для більшості людей.

Якщо ви давно цікавилися акупунктурою, але вагалися через страх болю, можливо, варто просто поговорити з фахівцем і дізнатися більше про процедуру. Тож цілком ймовірно, що після першого сеансу ви здивуєтеся, наскільки це було легко.