Чи допомагає "кортизоловий коктейль" зменшити стрес: лікарі прокоментували популярний тренд ТікТок

Коктейль / © Credits

Реклама

Випити щось неалкогольне й корисне для заспокоєння та кращого сну може бути непоганою ідею, та чи справді «кортизоловий коктейль» із ТікТок це те, що вам треба, розбиралися Нealthline.

Так званий «кортизоловий коктейль» зазвичай містить суміш порошку магнію, кокосової води та цитрусового соку, причому деякі творці контенту додають рожеву гімалайську сіль або газовану воду для смаку. Його основний інгредієнт, магній, може допомогти зняти стрес, але доза в одній порції досить низька. Інші інгредієнти, такі як цитрусовий сік і кокосова вода, можуть бути корисними, але їхній вплив, ймовірно, мінімальний.

Експерти кажуть, що немає нічого поганого в тому, щоб спробувати напій, але він не замінює стратегії управління стресом, такі як якісний сон, харчування та рух.

Реклама

Якщо ви стежите за контентом про харчування в TikTok або інших соціальних мережах, ви могли бачити, як інфлюенсери п’ють газований напій перед сном, стверджуючи, що це допомагає їм краще спати, почуватися спокійніше та прокидатися бадьорішими.

Кортизол — це «гормон стресу», і з огляду на зростання стресу, недостатнього сну та виснаження, неважко зрозуміти привабливість цього напою.

Вірусний безалкогольний коктейль отримав визнання як «ритуал релаксації», який забезпечує природну підтримку нервової системи. Деякі прихильники повідомляють, що він допомагає їм справлятися зі стресом і легше засинати.

Але чи є він ефективним засобом для зняття стресу? І чи має він якісь недоліки для здоров’я? Ось що кажуть науковці та експерти з харчування.

Реклама

Чи допомагає магній у разі стресу

Немає жодних наукових доказів, які б підтверджували користь коктейлю кортизолу для зняття стресу, але окремі інгредієнти можуть мати певну користь.

Зокрема, магній може запропонувати деякі переваги.

Магній — це джерело поживних речовин, відповідальних за сотні біохімічних процесів в організмі», стверджує дієтологиня Бет Едвардс.

Коли ми переживаємо стресові епізоди, наш організм швидше використовує та спалює наші запаси магнію, до того ж, ми виводимо більше магнію з сечею, коли стресуємо. Тому поповнення рівня корисне, каже вона.

Реклама

Так само дієтологиня Емі Перрі-Джонс розповіла, про дослідження, яке показало, що магній може знижувати підвищений рівень кортизолу, особливо у тих, хто має дефіцит цього елементу.

Підвищений рівень кортизолу може сприяти втраті електролітів, сказала Перрі-Джонс. Дефіцит може спричинити низку симптомів, пов’язаних зі стресом. Через це деяким людям може бути корисним приймати добавки магнію.

Навіщо потрібний вітамін С

Компонент лимонного соку коктейлю кортизолу може забезпечити посилення важливого вітаміну.

Апельсиновий та лимонний сік містять вітамін С, який, як ми знаємо, є важливою поживною речовиною та антиоксидантом у всіх сферах, але особливо коли йдеться про підтримку реакції на стрес та забезпечення оптимальної функції надниркових залоз, каже Едвардс.

Реклама

Надниркові залози розташовані поблизу нирок і відповідають за вироблення гормонів стресу, таких як адреналін та кортизол.

Наднирники швидко використовують вітамін С, тому важливо забезпечити його достатній рівень, пояснив Едвардс.

Але дослідження, які повідомляють про користь вітаміну С у лікуванні симптомів, пов’язаних зі стресом, зазвичай використовують високі дози аскорбінової кислоти, а не харчові джерела, зазначила Перрі-Джонс. Отже, мінімальна кількість вітаміну С, яку ви отримуєте у своєму коктейлі з кортизолом, може не дати жодної суттєвої користі.

Яка користь від кокосової води

Кокосова вода містить хороший рівень електролітів, зокрема калію, який може регулювати електролітний дисбаланс, потенційно сприяючи зниженню рівня кортизолу, каже Перрі-Джонс.

Реклама

Тим не менш, обидва експерти погодилися, що цей ефект, ймовірно, буде мінімальним.

Чи є якісь недоліки у коктейлю з кортизолом

Коктейль із кортизолом може мати деякі непередбачувані наслідки, такі як порушення сну та підвищений рівень цукру в крові.

Цукри з апельсинового соку швидко всмоктуються в кров через відділення від клітковини в цілому фрукті, пояснила Перрі-Джонс. Скачок рівня глюкози в крові перед сном призведе до подальшого різкого падіння, оскільки організм вивільняє інсулін. Через ці коливання рівня цукру в крові ви можете відчувати жар, неспокій і мати труднощі із засинанням або підтримкою сну.

Поганий сон, зі свого боку, підвищує рівень кортизолу наступного дня, зазначила Перрі-Джонс. Якщо ви пробуєте кортизоловий коктейль, Едвардс рекомендує вживати його раніше вдень під час їжі, щоб зменшити сплеск цукру в крові.

Реклама

Для декого кортизоловий коктейль також може призвести до проблем із травленням.

Газована вода в рецепті може викликати такі симптоми травлення, як здуття живота, рефлюкс або гази, що знову ж таки потенційно може призвести до поганого сну, застерегла Перрі-Джонс.

Пити чи не пити

Коктейль із кортизолом, імовірно, є нешкідливою оздоровчою тенденцією. Ви, ймовірно, не відчуєте жодної значної користі для зняття стресу від цього оздоровчого напою. Кортизоловий коктейль, найімовірніше, не призведе до жодних реальних результатів у зниженні рівня кортизолу або піднятті рівня стресу в довгостроковій перспектив. Напій містить невелику кількість інгредієнтів та поживних речовин, а це означає, що його сила дії також низька.

Крім того, стрес рідко знімається одним коктейлем. Краще подумати про свій загальний спосіб життя, харчування, сон та рух, а не зосереджуватися на одному напої, підкреслила Едвардс. Коли хтось починає пити цей коктейль, може бути присутнім елемент плацебо. Спочатку це діє досить потужно, але з часом ефект зникає, зазначив Перрі-Джонс.

Реклама

Це не означає, що все погано. Але експерти зазначили, що значне зняття стресу та баланс кортизолу майже завжди досягаються завдяки більш персоналізованим втручанням, які мають включати співпрацю з лікарями.