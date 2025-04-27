Чи допомагає повільне споживання їжі худнути / © Credits

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Проте, вживання їжі поспіхом може мати негативні наслідки для нашого здоров’я, зокрема для ваги. Видання Health Line розповіло, що їсти повільно не тільки корисно для травлення, але й допомагає знизити споживання калорій, а це може сприяти схудненню.

Чому швидке споживання їжі сприяє збільшенню ваги

Люди, які їдять швидко, зазвичай мають більшу вагу порівняно з тими, хто їсть повільно. Ті, хто швидко приймають їжу, частіше страждають від ожиріння. Швидке споживання також призводить до того, що мозок не встигає отримати сигнали насичення. Це може стати причиною переїдання, адже гормони, які відповідають за відчуття ситості, потребують близько 20 хв, щоб досягти своєї максимальної активності після приймання їжі.

Як повільне споживання їжі допомагає зменшити набір калорій

Повільне споживання їжі дозволяє організму краще регулювати гормони, які сприяють насиченню, зокрема лептин і грелін. Це означає, що вам потрібно з’їсти менше, щоб відчути ситість. Люди, які їдять повільно, споживають менше калорій під час приймання їжі. Наприклад, люди з нормальною вагою можуть зменшити своє споживання калорій на 9,5% за повільнішого темпу.

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Ретельне пережовування: як це допомагає схуднути

Щоб їсти повільно, потрібно більше жувати. Люди з проблемами ваги зазвичай пережовують їжу менш ретельно, ніж люди з нормальною вагою. Це доводить, що ретельне пережовування не тільки сповільнює процес споживання, але й допомагає зменшити кількість з’їдених калорій, а це може сприяти зниженню ваги.

Переваги повільного споживання

Окрім зменшення ваги, повільне споживання їжі має й інші переваги для вашого здоров’я:

Поліпшення травлення: триваліший контакт їжі зі слиною та зниження стресу на шлунок дозволяють краще засвоювати поживні речовини.

Зниження рівня стресу: їжа та процес усвідомленого поживання може зменшити стрес і стати заспокійливим.

Збільшення задоволення: повільне споживання їжі дозволяє насолоджуватися смаками та текстурами, а це своєю чергою може зменшити бажання з’їсти більше.

Як почати їсти повільніше

Перехід до повільного способу харчування не є миттєвим процесом. Однак кілька простих порад можуть допомогти вам зробити його природнішим і ефективним:

Не голодуйте: якщо ви дуже голодні, буде важче їсти повільно. Завжди тримайте під рукою закуски, щоб уникнути сильного голоду.

Більше жуйте: порахуйте, скільки разів ви зазвичай пережовуєте їжу, а потім спробуйте збільшити це число. Можливо, вам доведеться почати з подвоєння кількості жувань.

Їжте їжу, яку треба жування: волокнисті продукти, такі як овочі та фрукти, зазвичай потребують більше жування, це може допомогти вам їсти повільніше.

Пийте воду: важливо пити багато води під час їжі. Це може допомогти вам відчути ситість швидше та зменшити бажання їсти більше.

Вимкніть екрани: намагайтеся уникати телевізора та смартфона під час їжі, щоб не відволікатися від процесу харчування.

Практикуйте свідоме харчування: це означає звертати увагу на кожен укус, смак і текстуру їжі, це допомагає знизити кількість споживаних калорій та підвищити задоволення від їжі.

Повільне споживання їжі може стати ефективним інструментом для контролю ваги та покращення загального самопочуття. Завдяки цьому підходу ви зможете зменшити споживання калорій, покращити травлення та, що важливо, насолоджуватися їжею. Це також допоможе вам знизити рівень стресу та зробити приймання їжі усвідомленим і здоровим.