Банка з огірками на кухні — звична річ у багатьох домівках, але останніми роками популярність здобув не сам овоч, а рідина, у якій він маринується. Розсіл почали активно використовувати спортсмени, а у соцмережах його навіть називають «натуральним спортивним напоєм» — про це розповіло видання Martha Stewart.

Необхідно розуміти, що розсіл може мати певні переваги для здоров’я, але його користь часто перебільшують — усе залежить від того, хто його п’є та навіщо.

Джерело електролітів для активних людей

Одна з головних причин популярності розсолу — його здатність поповнювати електроліти. Електроліти — це мінерали, які допомагають:

підтримувати водний баланс

регулювати рівень pH в організмі

передавати нервові сигнали

забезпечувати скорочення м’язів

Під час фізичної активності людина втрачає ці речовини через піт. Особливо важливим є натрій, і саме на нього багатий розсіл.

Однак є нюанс — у ньому майже немає калію та магнію, що теж важливі для відновлення після тренувань. Тому розсіл не може повністю замінити спеціальні електролітні напої.

М’язові судоми

Ще одна причина, чому спортсмени іноді п’ють розсіл — боротьба із судомами. У цьому можуть допомогти два компоненти:

натрій, який відновлює електролітний баланс

оцет, який може активувати нервові сигнали, які зупиняють м’язові спазми

Проте судоми можуть виникати з різних причин — наприклад, перевтома, нестача відпочинку, дефіцит мінералів або недостатнє споживання калорій. Тому фахівці радять не покладатися лише на розсіл, а шукати причину проблеми разом із дієтологом або лікарем.

Доза антиоксидантів

Розсіл може містити деякі корисні речовини, хоча їхня кількість зазвичай невелика. Залежно від рецепта у ньому можуть бути:

вітамін C і бета-каротин із огірків

оцтова кислота з оцту

аліцин із часнику — сполука з антиоксидантними та протизапальними властивостями

флавоноїди та таніни з кропу чи перцю

Однак частина поживних речовин втрачається під час маринування, тому розсіл не можна назвати серйозним джерелом антиоксидантів.

Розсіл за умови зневоднення

На перший погляд, розсіл може здаватися хорошим напоєм для втамування спраги, проте більшість людей випивають лише невелику кількість — приблизно 30–90 мл. Цього недостатньо для повноцінного зволоження організму.

Проте є один цікавий ефект — сіль у розсолі підсилює відчуття спраги, тому людина починає пити більше води. Саме тому деякі спортсмени використовують його після тренувань.

Вплив на рівень цукру у крові

Оцет у складі розсолу може допомагати контролювати рівень глюкози. Він покращує чутливість до інсуліну та зменшує різкі стрибки цукру після їжі.

Однак розсіл має іншу проблему, а саме — дуже високий вміст натрію. Людям із діабетом або ризиком серцево-судинних захворювань часто рекомендують обмежувати споживання солі до приблизно 1500 мг на день. Саме тому дієтологи не радять регулярно пити розсіл для контролю рівня цукру.

Щоденне пиття розсолу

Для спортсменів або людей, які активно тренуються та багато пітніють, невелика кількість розсолу іноді може бути корисною. Проте для більшості людей це зовсім не обов’язково. Багато хто з нас і так отримує достатньо чи навіть занадто багато натрію з їжею. До того ж розсіл не містить усіх електролітів, які потрібні організму після фізичних навантажень.

Кому варто бути обережним

Варто уникати розсолу чи вживати його дуже обережно людям, які мають:

високий артеріальний тиск

захворювання нирок

серцеву недостатність

діабет

Також варто пам’ятати, що оцет у складі розсолу може посилювати печію чи подразнення шлунка.

Як використовувати розсіл

Найкращий спосіб використати розсіл — не як щоденний напій, а як кулінарний інгредієнт. Його можна додавати до:

маринадів

соусів і заправок

салатів

соусів для м’яса

коктейлів

Такий підхід дозволяє насолоджуватися смаком і водночас уникати надлишку солі.

Розсіл від огірків не є універсальним «супернапоєм», але у певних ситуаціях може бути корисним, особливо для людей, які активно займаються спортом. Натомість для більшості людей він краще підходить як кулінарна родзинка, а не як щоденний здоровий напій.