Чи може денний сон зіпсувати вам ніч — його користь і шкода / © Credits

Реклама

Над денним сном довгі роки точаться суперечки, одні називають його «секретом продуктивності», інші попереджають про ризики. І правда у тому, що денний сон — це подвійне лезо: правильний сон здатен перезавантажити мозок, підвищити концентрацію та покращити настрій, а неправильний — залишити вас розбитим і зіпсувати ніч, про це розповіло видання RTÉ.

Поява сонливості у другій половині дня — це природний процес. Між 13:00 і 16:00 більшість людей відчуває спад енергії. Винна не лише важка їжа, а й циркадні ритми — внутрішній годинник нашого тіла, який регулює чергування бадьорості та втоми. Саме тому полудневий сон може бути таким привабливим.

Як правильно спати

Короткий сон на 10–20 хв, так званий короткий відновлювальний сон, допомагає відновити сили без ризику заснути надовго. Він дозволяє мозку відпочити, не переходити у глибокі стадії сну та після пробудження ви почуваєтесь бадьоро. Але є «підводні камені»:

Реклама

Сон довше 30 хв часто призводить до «сонної інерції» — стану розгубленості, важкості та втоми, який може тривати до години.

Сон пізно вдень зменшує природне «накопичення» сонливості та може ускладнити засинання вночі.

Стратегічний короткий сон особливо корисний для:

працівників змінного графіка;

тих, хто хронічно недосипає через роботу, виховання дітей чи інші обставини;

спортсменів, які використовують денний сон для швидшого відновлення м’язів;

професій, які потребують високої концентрації, наприклад, медичних працівників чи екіпажів літаків.

Правила ідеального денного сну

Тривалість: 10–20 хв — оптимально. Час: до 14:00, щоб не зрушувати нічний графік. Середовище: прохолодне, темне, тихе. Допомагають маски для сну та навушники, особливо якщо ви у шумному приміщенні. Експериментуйте: спостерігайте, як сон впливає на вашу продуктивність та нічний відпочинок.

Денний сон — не панацея. Він допомагає тим, хто потребує додаткової енергії, але не замінює здоровий нічний сон. Полудневий сон може бути справжнім лайфгаком, адже він покращує настрій, концентрацію та продуктивність. Головне — знати, коли і як його робити.