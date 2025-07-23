Чи може дієта впливати на колір вашої шкіри: розповідає дерматолог

Чи може дієта впливати на колір вашої шкіри / © www.credits

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Американський дерматолог і директор клінічних досліджень дерматології у лікарні Mount Sinai (Нью-Йорк) Joshua Zeichner розповів, як саме деякі продукти можуть надавати шкірі легкий відтінок і чому це не небезпечно, а іноді навіть корисно.

Колір шкіри та бета-каротин

Деякі овочі, особливо ті, які мають насичений помаранчевий чи жовтий колір, містять велику кількість бета-каротину. Це природний антиоксидант і попередник вітаміну А, який особливо важливий для здоров’я шкіри, зору та імунітету.

Серед «найпігментованіших» продуктів:

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морква

гарбуз

батат (солодка картопля)

манго

абрикоси

шпинат і капуста кейл (також містять бета-каротин, хоча не мають яскравого кольору)

«Коли ви регулярно споживаєте багато овочів із високим вмістом бета-каротину, він накопичується у крові, а згодом відкладається в шкірі. Це може надати шкірі жовтувато-оранжевого відтінку, особливо на долонях, ступнях і обличчі. Але це повністю безпечне і зворотне явище» — пояснює лікар

Каротинемія

Цей ефект має навіть свою назву — каротинемія. Вона не є хворобою та не становить загрози для здоров’я. Відтінок шкіри змінюється лише тоді, коли рівень бета-каротину у крові перевищує звичні норми, зазвичай через надмірне споживання морквяного соку чи інших «каротинових» продуктів щодня у великих кількостях.

Важливо! Каротинемію не слід плутати з жовтяницею, яка викликана підвищеним рівнем білірубіну у крові через проблеми з печінкою. За жовтяниці жовтіють білки очей, а за каротинемії — лише шкіра.

Користь від цього ефекту

Бета-каротин діє як природний антиоксидант, допомагає шкірі боротися з вільними радикалами, захищає від фотостаріння та навіть покращує захист від сонячного випромінювання. Але він не замінює SPF, тому сонцезахисний крем залишається обов’язковим.

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До того ж, люди з дієтою, багатою на овочі та фрукти, мають здоровіший рум’янець і осяянішу шкіру, ніж ті, хто отримує засмагу під сонцем або у солярії.

Скільки моркви буде забагато

Щоб помітно змінити колір шкіри, потрібно споживати досить велику кількість каротинових продуктів щодня протягом тривалого часу. Наприклад:

3–5 склянок морквяного соку на день протягом тижня можуть викликати помітну каротинемію.

У звичайному раціоні, навіть з щоденною порцією моркви чи гарбуза, ризику немає.

Як повернути шкірі природний колір

Просто зменште споживання каротинових продуктів і відтінок зникне за 1–2 тижні.

Пийте достатньо води та дотримуйтесь збалансованого харчування.

Якщо ж зміна кольору викликає дискомфорт або триває довше, зверніться до лікаря, щоб виключити інші причини.

Отже, красива шкіра — це не лише креми. Те, що ви їсте, має прямий вплив на ваш зовнішній вигляд. Тож наступного разу, коли готуватимете салат із морквою чи печений батат, знайте, що ви не просто їсте смачно, а ще й працюєте над кольором шкіри.