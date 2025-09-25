Чи може Оземпік захистити вас від сліпоти, пов'язаної з діабетом / © Getty Images

Сьогодні вчені розглядають нові методи захисту очей та останні дослідження вказують на потенційну користь Оземпіку (semaglutide) у цьому напрямку, про це розповіло видання Medical News Today.

За даними Міжнародної федерації діабету, близько 11% населення світу живе з діабетом і понад 90% з них мають діабет II типу. Приблизно у 40% людей із діабетом розвивається діабетична ретинопатія — стан, коли пошкоджуються дрібні кровоносні судини сітківки ока, що може призвести до сліпоти.

На сьогодні лікування цього захворювання обмежується контролем цукру, ін’єкціями анти-VEGF, лазерною терапією та хірургічними процедурами. Профілактика та раннє виявлення залишаються ключовими для збереження зору.

Нові дослідження про Оземпік

Дослідження, опубліковане у журналі Pharmaceutics, показало, що semaglutide, активна речовина препаратів GLP-1 (зокрема Ozempic для діабету II типу), може захищати клітини сітківки ока від ушкоджень.

У лабораторному експерименті дослідники обробили зразки ендотеліальних клітин сітківки людини різними концентраціями semaglutide. Потім клітини піддавали високому рівню глюкози та окисного стресу — стану, коли баланс між антиоксидантами та вільними радикалами порушено.

Результати показали, що клітини, оброблені semaglutide:

виживали вдвічі частіше, ніж необроблені;

мали зменшений рівень апоптозу (загибелі клітин) з 50% до 10%;

значно знизили утворення вільних радикалів;

зменшили кількість шкідливих сполук AGEs, які накопичуються за діабету;

активізували гени, які відповідають за вироблення антиоксидантів, допомагають відновлювати клітини сітківки.

Це свідчить про те, що препарати GLP-1 можуть захищати сітківку на ранніх стадіях ретинопатії та навіть частково відновлювати ушкодження.

Важливість відкриття

Очі — одна з найуразливіших систем за діабету, а окисний стрес відіграє ключову роль у розвитку ретинопатії. Оземпік може забезпечити новий механізм захисту, не лише контролювати рівень цукру, але й зменшувати ушкодження клітин сітківки від вільних радикалів.

Якщо препарати GLP-1 допомагають зменшити окисний стрес, вони можуть також бути корисні за інших очних захворювань, пов’язаних із пошкодженням судин.

Порівняння з іншими методами лікування

Сучасні методи лікування діабетичної ретинопатії включають:

ін’єкції анти-VEGF у сітківку;

лазерну терапію;

хірургічне втручання.

Препарати GLP-1 можуть доповнювати ці методи, особливо на ранніх стадіях захворювання.

Оземпік та інші препарати на основі semaglutide відкривають нові горизонти у захисті очей за діабету. Вони не лише контролюють рівень цукру, але й можуть зменшувати ушкодження сітківки, захищати від окисного стресу та підтримувати клітини ока.

Хоча ці дані поки що базуються на лабораторних дослідженнях, вони вселяють надію, що у майбутньому препарати GLP-1 можуть стати ефективним інструментом для профілактики сліпоти, пов’язаної з діабетом, особливо на ранніх стадіях захворювання.

Важливо пам’ятати, що приймати будь-які ліки слід лише за рекомендацією лікаря, а контроль цукру, здоровий спосіб життя та регулярні огляди в офтальмолога залишаються ключовими для збереження зору.