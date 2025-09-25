- Дата публікації
-
- Категорія
- Актуальна тема
- Кількість переглядів
- 73
- Час на прочитання
- 3 хв
Чи може Оземпік захистити вас від сліпоти, пов’язаної з діабетом
Діабет — це не лише контроль рівня цукру у крові та правильне харчування. Одним із серйозних ускладнень цього захворювання є діабетична ретинопатія — стан, який може призвести до часткової чи повної втрати зору.
Сьогодні вчені розглядають нові методи захисту очей та останні дослідження вказують на потенційну користь Оземпіку (semaglutide) у цьому напрямку, про це розповіло видання Medical News Today.
За даними Міжнародної федерації діабету, близько 11% населення світу живе з діабетом і понад 90% з них мають діабет II типу. Приблизно у 40% людей із діабетом розвивається діабетична ретинопатія — стан, коли пошкоджуються дрібні кровоносні судини сітківки ока, що може призвести до сліпоти.
На сьогодні лікування цього захворювання обмежується контролем цукру, ін’єкціями анти-VEGF, лазерною терапією та хірургічними процедурами. Профілактика та раннє виявлення залишаються ключовими для збереження зору.
Нові дослідження про Оземпік
Дослідження, опубліковане у журналі Pharmaceutics, показало, що semaglutide, активна речовина препаратів GLP-1 (зокрема Ozempic для діабету II типу), може захищати клітини сітківки ока від ушкоджень.
У лабораторному експерименті дослідники обробили зразки ендотеліальних клітин сітківки людини різними концентраціями semaglutide. Потім клітини піддавали високому рівню глюкози та окисного стресу — стану, коли баланс між антиоксидантами та вільними радикалами порушено.
Результати показали, що клітини, оброблені semaglutide:
виживали вдвічі частіше, ніж необроблені;
мали зменшений рівень апоптозу (загибелі клітин) з 50% до 10%;
значно знизили утворення вільних радикалів;
зменшили кількість шкідливих сполук AGEs, які накопичуються за діабету;
активізували гени, які відповідають за вироблення антиоксидантів, допомагають відновлювати клітини сітківки.
Це свідчить про те, що препарати GLP-1 можуть захищати сітківку на ранніх стадіях ретинопатії та навіть частково відновлювати ушкодження.
Важливість відкриття
Очі — одна з найуразливіших систем за діабету, а окисний стрес відіграє ключову роль у розвитку ретинопатії. Оземпік може забезпечити новий механізм захисту, не лише контролювати рівень цукру, але й зменшувати ушкодження клітин сітківки від вільних радикалів.
Якщо препарати GLP-1 допомагають зменшити окисний стрес, вони можуть також бути корисні за інших очних захворювань, пов’язаних із пошкодженням судин.
Порівняння з іншими методами лікування
Сучасні методи лікування діабетичної ретинопатії включають:
ін’єкції анти-VEGF у сітківку;
лазерну терапію;
хірургічне втручання.
Препарати GLP-1 можуть доповнювати ці методи, особливо на ранніх стадіях захворювання.
Оземпік та інші препарати на основі semaglutide відкривають нові горизонти у захисті очей за діабету. Вони не лише контролюють рівень цукру, але й можуть зменшувати ушкодження сітківки, захищати від окисного стресу та підтримувати клітини ока.
Хоча ці дані поки що базуються на лабораторних дослідженнях, вони вселяють надію, що у майбутньому препарати GLP-1 можуть стати ефективним інструментом для профілактики сліпоти, пов’язаної з діабетом, особливо на ранніх стадіях захворювання.
Важливо пам’ятати, що приймати будь-які ліки слід лише за рекомендацією лікаря, а контроль цукру, здоровий спосіб життя та регулярні огляди в офтальмолога залишаються ключовими для збереження зору.