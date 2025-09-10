Чи може пірсинг у вухах допомогти проти мігрені / © Credits

Реклама

Однак чи справді маленька сережка може стати порятунком від мігрені, чи це лише ефект плацебо та стильний аксесуар, розповіло видання Women`s Health Magazine.

Виявляється пірсинг у вухах, зокрема дейс (daith) і траґус (tragus), здобув популярність як альтернативний метод лікування мігрені. Ці пірсинги розташовані у специфічних точках вуха, які, за деякими теоріями, можуть стимулювати нерви, пов’язані з болем.

Що це за пірсинг

Дейс пірсинг виконується у невеликій складці хряща над слуховим проходом.

Траґус пірсинг проходить через хрящ, який частково перекриває слуховий канал.

Обидва пірсинги розташовані у зонах, де проходять нерви, які можуть бути пов’язані з болем. Теоретично, їхня стимуляція може впливати на зменшення болю.

Реклама

Чи допомагає пірсинг за мігрені

Деякі люди кажуть про зменшення частоти та інтенсивності мігрені після пірсингу. Пацієнти відзначали зменшення частоти мігрені після дейс пірсингу. Однак більшість медичних експертів вважають все це випадковим і пов’язаним з ефектом плацебо.

Американська мігренева асоціація заявляє, що немає наукових доказів ефективності пірсингів проти мігрені. Вони попереджають про можливі ризики, такі як інфекції та тривалий період загоєння.

Потенційні ризики пірсингу

Інфекції : особливо за пірсингу хряща, де кровообіг обмежений.

Біль та набряк: пірсинг може бути болючим, а загоєння тривати від 3 до 6 місяців.

Келоїди: утворення рубцевої тканини, особливо у людей, схильних до цього.

Більшість лікарів рекомендують звертатися до перевірених методів лікування мігрені, таких як медикаменти, зміни у способі життя та фізіотерапії. Якщо ви розглядаєте пірсинг як метод лікування, обговоріть це з лікарем, щоб оцінити потенційні ризики та переваги.

Хоча деякі люди повідомляють про полегшення симптомів мігрені після пірсингу, наукові докази його ефективності відсутні. Перед прийняттям рішення про пірсинг як метод лікування мігрені, важливо проконсультуватися з лікарем та розглянути інші перевірені методи лікування.