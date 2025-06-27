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Чи може вітамін D допомогти у схудненні
Якщо ви мрієте скинути зайві кілограми, зміцнити імунітет і покращити настрій, і все в одному, тоді в центрі уваги сучасної дієтології знову опиняється вітамін D.
Його називають «сонячним», але останнім часом він отримав ще один статус — помічника в боротьбі з зайвою вагою. Чи справді це так, розповіло видання Woman`s World.
Важливість вітаміну D
Вітамін D — жиророзчинний вітамін, який організм синтезує під дією сонячного світла, а також отримує з їжі та добавок. Його основна функція — забезпечення здоров’я кісток і м’язів, адже він сприяє засвоєнню кальцію та фосфору. Та це ще не все, він:
підтримує імунітет
покращує роботу мозку
знижує ризик депресії
допомагає регулювати вагу
Зв’язок між вітаміном D і вагою
Люди з надмірною вагою мають нижчий рівень вітаміну D. Він накопичується у жировій тканині і стає не таким доступним для метаболізму. Також у людей з ожирінням часто менше сонячного впливу та споживання продуктів з цим вітаміном.
У клінічному дослідженні за участю жінок віком 50–75 років, яких навчали правильно харчуватися та займатися спортом, група, яка отримувала 2000 МО вітаміну D щодня, втратила більше кілограмів і сантиметрів у талії, ніж група, яка отримувала плацебо.
Однак не всі дослідження підтверджують цей зв’язок. Докторка Джада Вілліс вважає, що не всі метааналізи показали помітний вплив вітаміну D на зниження ваги. Отже, він не є чарівною таблеткою, але може бути ефективним у комплексі з дієтою і фізичною активністю.
Переваги вітаміну D
Кістки та зуби: допомагає утримувати кальцій у кістках.
М’язи: попереджає судоми і слабкість.
Імунна система: захищає від застуд і вірусів.
Настрій: низький рівень вітаміну D пов’язують із депресією.
Можливий вплив на когнітивні функції у старшому віці.
Дефіцит вітаміну D
Точний діагноз поставить лише аналіз крові, але варто звернути увагу на симптоми:
хронічна втома
кістковий біль
слабкість м’язів
часті застуди
сумний чи тривожний настрій
Скільки вітаміну D потрібно
Рекомендована добова норма:
600 МО — для дорослих до 70 років
800 МО — для людей старших 70
максимум — 4000 МО на добу, якщо інше не призначено лікарем
Природні джерела:
жирна риба (лосось, тунець, сардини)
жовтки
гриби
молоко, соки та каші з додаванням вітаміну D
Сонце — джерело №1, але взимку та в похмурих широтах цього недостатньо. Саме тому саплементація часто необхідна, особливо для жінок після 50.
Вітамін D може бути корисним союзником у схудненні, особливо якщо до цього був його дефіцит. Але сам собою він не замінить здорове харчування і фізичну активність. Проте його вплив на загальне здоров’я — неоціненний. Він підтримує імунітет, кістки, м’язи та настрій. А коли тіло працює, як належить — легше худнути.