Чи може вітамін D допомогти у схудненні / © Credits

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Його називають «сонячним», але останнім часом він отримав ще один статус — помічника в боротьбі з зайвою вагою. Чи справді це так, розповіло видання Woman`s World.

Важливість вітаміну D

Вітамін D — жиророзчинний вітамін, який організм синтезує під дією сонячного світла, а також отримує з їжі та добавок. Його основна функція — забезпечення здоров’я кісток і м’язів, адже він сприяє засвоєнню кальцію та фосфору. Та це ще не все, він:

підтримує імунітет

покращує роботу мозку

знижує ризик депресії

допомагає регулювати вагу

Зв’язок між вітаміном D і вагою

Люди з надмірною вагою мають нижчий рівень вітаміну D. Він накопичується у жировій тканині і стає не таким доступним для метаболізму. Також у людей з ожирінням часто менше сонячного впливу та споживання продуктів з цим вітаміном.

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У клінічному дослідженні за участю жінок віком 50–75 років, яких навчали правильно харчуватися та займатися спортом, група, яка отримувала 2000 МО вітаміну D щодня, втратила більше кілограмів і сантиметрів у талії, ніж група, яка отримувала плацебо.

Однак не всі дослідження підтверджують цей зв’язок. Докторка Джада Вілліс вважає, що не всі метааналізи показали помітний вплив вітаміну D на зниження ваги. Отже, він не є чарівною таблеткою, але може бути ефективним у комплексі з дієтою і фізичною активністю.

Переваги вітаміну D

Кістки та зуби: допомагає утримувати кальцій у кістках.

М’язи: попереджає судоми і слабкість.

Імунна система: захищає від застуд і вірусів.

Настрій: низький рівень вітаміну D пов’язують із депресією.

Можливий вплив на когнітивні функції у старшому віці.

Дефіцит вітаміну D

Точний діагноз поставить лише аналіз крові, але варто звернути увагу на симптоми:

хронічна втома

кістковий біль

слабкість м’язів

часті застуди

сумний чи тривожний настрій

Скільки вітаміну D потрібно

Рекомендована добова норма:

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600 МО — для дорослих до 70 років

800 МО — для людей старших 70

максимум — 4000 МО на добу, якщо інше не призначено лікарем

Природні джерела:

жирна риба (лосось, тунець, сардини)

жовтки

гриби

молоко, соки та каші з додаванням вітаміну D

Сонце — джерело №1, але взимку та в похмурих широтах цього недостатньо. Саме тому саплементація часто необхідна, особливо для жінок після 50.

Вітамін D може бути корисним союзником у схудненні, особливо якщо до цього був його дефіцит. Але сам собою він не замінить здорове харчування і фізичну активність. Проте його вплив на загальне здоров’я — неоціненний. Він підтримує імунітет, кістки, м’язи та настрій. А коли тіло працює, як належить — легше худнути.