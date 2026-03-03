Чи можна дорослим ставити брекети та, чи варто це робити / © Credits

Реклама

Коли ми уявляємо брекети, перед очима — підліток із металевими дугами на зубах. Однак сучасна стоматологія давно зруйнувала цей стереотип, про це розповіло видання Cleveland Clinic. Д орослі так само можуть бути кандидатами на ортодонтичне лікування. Щобільше, це дуже поширена практика.

І навіть якщо у вас вже були брекети в юності, зуби з часом можуть зміщуватися, адже вони рухаються протягом усього життя.

Коли дорослим варто задуматися про брекети

Причини можуть бути як функціональні, так і естетичні. Адже положення зубів впливає не лише на зовнішність, а й на мовлення, жування та загальний стан ротової порожнини. Ось найпоширеніші проблеми, які можна виправити у дорослому віці:

Реклама

Надмірний прикус. Верхні зуби надто перекривають нижні.

Мезіальний прикус. Нижня щелепа висунута вперед відносно верхньої.

Перехресний прикус. Верхні зуби розташовані позаду нижніх.

Відкритий прикус. Передні зуби не змикаються за закритого рота.

Скупченість зубів. Недостатньо місця та зуби накладаються одне на одного.

Проміжки між зубами. Занадто велика відстань між ними.

Нерівне розташування. Зуби викривлені чи «роз’їхалися».

Іноді питання не лише у красі посмішки. Правильний прикус — це про здоров’я ясен, рівномірне навантаження на зуби та профілактику стирання емалі.

Вікові обмеження

Якщо коротко, то таких немає. Якщо ясна здорові та немає активних стоматологічних проблем, вік сам по собі не є протипоказанням. Проте існують ситуації, коли спочатку потрібно стабілізувати стан ротової порожнини:

активний карієс

захворювання ясен

наявність імплантів

Якщо ці проблеми проліковані та перебувають у стабільному стані, ортодонтичне лікування можливе.

Брекети для дорослих

Сучасні варіанти значно естетичніші, ніж були у 2000-х.

Реклама

Класичні брекети. Металеві чи керамічні брекети з дугами. Є також лінгвальні — вони кріпляться з внутрішнього боку зубів, тому майже непомітні.

Прозорі елайнери. Знімні прозорі капи, які можна виймати під час їжі чи чищення зубів. Популярний варіант серед дорослих, які не хочуть «металевої» усмішки.

Незалежно від типу, принцип один, брекети чи елайнери створюють м’який, постійний тиск і поступово переміщують зуби у правильне положення.

Що варто врахувати дорослим

Дискомфорт. Переміщення зубів відчувається. Може бути тиск і помірний біль, особливо після корекцій.

Складніша гігієна. Брекети створюють більше місць для накопичення їжі. Потрібно приділяти більше часу чищенню та користуватися флосом або іригатором.

Обмеження в їжі. Тверді, липкі продукти — під забороною. Їжу доведеться нарізати дрібніше та обирати м’якші варіанти.

Тривалість лікування. У дорослих зуби рухаються повільніше, ніж у підлітків. Термін лікування може бути довшим, усе індивідуально.

Вартість. У середньому ортодонтичне лікування коштує від кількох тисяч (залежить від типу брекетів та складності випадку). Частину витрат іноді покриває страхування, якщо ви його маєте.

Вініри

Вініри — це керамічні накладки, які змінюють вигляд зубів, але не їхнє положення. Вони можуть бути хорошим рішенням, якщо потрібно закрити проміжки чи візуально розширити вузькі зуби. Проте важливо розуміти, що вініри маскують проблему, а брекети її виправляють.

Оптимальний варіант завжди визначається індивідуально разом із лікарем.

Дорослі брекети — це не дивина, а частина сучасної культури турботи про себе. Якщо ви давно думали про вирівнювання зубів, можливо, саме зараз той момент. Адже усмішка — це не тільки естетика, а впевненість та здоров’я.