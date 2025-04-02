Чи можна лише харчуванням вилікувати дефіцит феритину та заліза: розповідає лікарка Катерина Толстікова

Чи можна лише харчуванням вилікувати дефіцит феритину та заліза / © Credits

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Часто люди сподіваються, що правильний раціон зможе повністю розв’язати цю проблему, проте лікарка Катерина Толстікова наголосила, що харчування — важливий, але не єдиний чинник у лікуванні залізодефіцитної анемії.

Залізо — ключовий мікроелемент, який бере участь у виробленні гемоглобіну, який транспортує кисень по всьому організму. Дефіцит цього елемента призводить до втоми, запаморочень, погіршення стану волосся та нігтів, а у важких випадках — до серйозних проблем зі здоров’ям.

Феритин — це білок, який виконує роль сховища заліза в організмі. Якщо рівень феритину низький, організм має обмежені резерви заліза, а це може спричиняти симптоми анемії навіть за нормального рівня гемоглобіну.

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Чи можна підняти рівень заліза лише харчуванням

Хоча збалансоване харчування відіграє важливу роль у підтримці рівня заліза, у разі вираженого дефіциту його часто недостатньо, тому що:

Обмежена засвоюваність заліза. Організм засвоює лише частину заліза, яке надходить із їжею. Гемове залізо (з м’яса, риби) засвоюється краще, тоді як негемове (з рослинних продуктів) — гірше.

Вплив інших речовин. Кава, чай, молочні продукти та висівки містять компоненти, які можуть знижувати засвоєння заліза. Навпаки, вітамін C значно покращує цей процес.

Причини дефіциту. Дефіцит заліза може бути викликаний не лише недостатнім споживанням, але й іншими факторами: хронічними хворобами, гормональними збоями, підвищеними навантаженнями, міомами матки, порушенням всмоктування у кишківнику.

Коли необхідна додаткова підтримка

При значному дефіциті феритину та заліза ендокринологиня рекомендує медикаментозну корекцію — приймання залізовмісних препаратів у правильних дозах і формах. Самолікування у цьому випадку не є ефективним і може бути навіть небезпечним, оскільки надмірне вживання заліза може спричинити проблеми з печінкою та шлунково-кишковим трактом.

Харчування

Хоча дієта не завжди може повністю компенсувати дефіцит, вона відіграє важливу роль у профілактиці та підтримці нормального рівня заліза. Додайтн до раціону продукти, багаті на залізо:

червоне м’ясо (яловичина, печінка),

морепродукти,

яйця,

бобові (нут, сочевиця, квасоля),

горіхи та насіння,

шпинат, буряк.

Лише за допомогою харчування вилікувати дефіцит заліза та феритину найчастіше неможливо, особливо якщо він значний. Проте збалансований раціон у поєднанні з правильним лікуванням та корекцією способу життя допоможе підтримувати здоровий рівень заліза та запобігти його дефіциту у майбутньому. Головне — вчасно звернутися до лікаря та не займатися самолікуванням.