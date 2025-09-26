Чи можна назвати мігрень хворобою та хто перебуває у зоні ризику / © Credits

Мігрень — це не просто «головний біль», який можна зняти пігулкою та забути. За словами професора та доктора медичних наук Вадима Білошицького, це повноцінне захворювання нервової системи, яке вимагає системного підходу до лікування, про це він розповів в інтервʼю для YouTube-каналу Марічки Падалко.

Мігрень у цифрах

Лікар каже, що у 2016 році кількість людей із мігренню у світі перевищила 1 мільярд осіб. Жінки хворіють частіше, приблизно кожна 4-та жінка стикається з цією проблемою. У чоловіків же поширеність значно нижча — 1 із 15–20 людей. Таким чином, мігрень входить до десятки найпоширеніших неврологічних захворювань, які впливають на якість життя.

Спадкова мігрень

Мігрень має генетичну основу. Якщо у пацієнта є напади, то ймовірність, що хтось із близьких родичів також страждає на головний біль, сягає понад 50%.

При цьому немає чіткої закономірності, чи більше шансів передати мігрень від матері чи від батька. Лікар розповів, що вчені описали до 19 різних генів, які можуть впливати на розвиток захворювання, тож спадкування є складним і багатофакторним.

Жінки вразливіші до мігрені

Головна причина — жіночі гормони, зокрема естрогени.

Перед менструацією рівень естрогенів різко знижується. Саме у ці дні у жінок часто трапляються сильні та важкі напади.

Під час вагітності рівень естрогенів, навпаки, підвищується. У 2–3 триместрі більшість жінок відчуває значне полегшення чи навіть зникнення нападів.

Після пологів, коли плацента (основне джерело естрогенів) видаляється, мігрень може повернутися чи навіть вперше дебютувати.

Цей гормональний зв’язок пояснює, чому жінки у фертильному віці стикаються з нападами значно частіше, ніж чоловіки.

Фактори ризику

Окрім генетики та гормонів, на розвиток і перебіг мігрені впливають і зовнішні фактори:

Стрес і хронічне недосипання.

Дієта (шоколад, алкоголь, кава, продукти з глутаматом чи нітратами можуть провокувати напади).

Яскраве світло чи гучні звуки.

Зміна погоди чи різкий перепад атмосферного тиску.

Важливо вести щоденник головного болю, щоб виявити індивідуальні тригери.

Чому мігрень потрібно лікувати системно

Симптоматичне лікування («болить голова — випив таблетку») не розв’язує проблеми. За частих нападів варто звернутися до невролога, щоб підібрати профілактичну терапію.

Сучасні методи включають:

спеціальні препарати для купірування нападів,

профілактичні ліки (бета-блокатори, антиконвульсанти, нові біологічні препарати),

немедикаментозні методи (регулярний сон, фізична активність, контроль харчування).

Мігрень — це серйозне захворювання нервової системи, яке має генетичну основу, тісно пов’язане з гормональними змінами та зовнішніми тригерами.

Жінки перебувають у зоні підвищеного ризику, але своєчасна діагностика та системний підхід до лікування дозволяють значно зменшити частоту та інтенсивність нападів.

Як підкреслює професор Вадим Білошицький, мігрень треба лікувати та робити це системно. Тільки тоді можна повернути контроль над якістю власного життя.

▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: ЯК НАЗАВЖДИ ПОЗБУТИСЯ МІГРЕНІ?! Лікар про ЗАЛЕЖНІСТЬ від ПАРАЦЕТАМОЛУ й ботокс від ГОЛОВНОГО БОЛЮ