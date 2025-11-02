Чи можна померти від панічної атаки: розвінчуємо міфи / © Credits

Реклама

Попри всі ці страхітливі відчуття, панічна атака не може безпосередньо вбити людину. Про це розповідає видання Medical News Today. Тож розберімося, що відбувається з тілом під час атаки, як це впливає на здоров’я та що робити, щоб полегшити симптоми.

Що відбувається під час панічної атаки

Коли починається панічна атака, організм реагує так, ніби знаходиться у небезпечній ситуації. Активується механізм «борись або тікай», серце б’ється швидше, дихання прискорюється, кров приливає до м’язів. Це природна реакція на стрес.

Деякі люди дихають настільки швидко, що починають гіпервентилювати та через зниження рівня вуглекислого газу у крові можуть відчути запаморочення чи навіть втрату свідомості. Хоч ці симптоми неприємні, вони не є смертельними.

Реклама

Панічні атаки та серцево-судинне здоров’я

У людей із коронарною хворобою серця (CHD) повторювані панічні атаки можуть тимчасово погіршувати кровопостачання серцевого м’яза. Проте наукові дослідження показують, що сама по собі панічна атака не спричиняє серцевий напад.

Тривала тривога та стрес можуть збільшувати ризик підвищеного тиску, серцево-судинних проблем та запальних процесів в організмі. Крім того, люди часто намагаються впоратися з тривогою через переїдання, алкоголь, куріння чи уникання фізичної активності, що також може негативно впливати на серце.

Як впоратися з панічною атакою

Прийміть почуття страху. Не намагайтеся від нього втекти, просто спостерігайте за симптомами та пам’ятайте, що вони тимчасові.

Залишайтеся у моменті. Сфокусуйтеся на навколишньому, наприклад, порахуйте 5 об’єктів, які бачите, 4 запахи та 3 звуки.

Дихайте повільно. Глибоке дихання допомагає нормалізувати рівень вуглекислого газу та зменшити запаморочення.

Продовжуйте рухатися чи займатися звичною справою, якщо це безпечно. Терапія експозицією навчає, що нічого страшного не відбувається.

Коли варто звертатися до лікаря

Панічні атаки стають частішими чи інтенсивнішими

Симптоми не зникають після кількох тижнів терапії

Є ознаки проблем із серцем, наприклад, біль у грудях, задишка, нерегулярне серцебиття чи набряки

У випадку підозри на серцевий напад — інтенсивний біль у грудях, який віддає у щелепу чи плечі, сильна задуха та запаморочення, слід негайно викликати швидку.

Лікування панічних атак

Панічні атаки лікуються та можуть бути контрольованими:

Реклама

Когнітивно-поведінкова терапія (включно з експозиційною терапією)

Ліки: протитривожні препарати та антидепресанти

Зміни способу життя: фізична активність, медитація, усвідомлене дихання

Мета лікування — не позбутися страху, а навчитися жити повноцінним життям і не дозволяти паніці керувати ним.

Панічні атаки можуть здаватися смертельними, але вони не вбивають. Важливо зрозуміти свій стан, навчитися контролювати симптоми та за потреби звернутися за допомогою до фахівця. Чим менше страху викликає паніка, тим рідше вона повторюється та тим впевненіше ви зможете жити своїм життям.